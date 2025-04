GRANDE SALVADOR

Idoso é morto com golpes de barra de ferro após chamar vizinho de 'corno' na Bahia

Os dois estavam discutindo quando idoso foi agredido

Um idoso de 62 anos foi morto com golpes de barra de ferro, na manhã do sábado (26), em Sarandi, bairro de Candeias, na Grande Salvador. Valdemiro de Jesus foi atacado pelas costas perto de casa. Segundo a Polícia Civil, o suspeito pelo crime é um vizinho do idoso. >