BRUTAL

Homem é preso após agredir e tentar matar os próprios pais na Bahia

Suspeito foi detido na Delegacia Territorial de Riachão do Jacuípe

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de abril de 2025 às 16:49

Polícia Civil Crédito: Polícia Civil/ Divulgação

Um homem foi preso suspeito de cometer o crime de lesão corporal contra os próprios pais, no município de Riachão do Jacuípe, no nordeste baiano. O caso foi registrado na tarde do domingo (27), no povoado da Onça, na zona rural de Conceição do Coité. >

Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito, que não teve identidade revelada, agrediu fisicamente a mãe com socos. Já o pai chegou a ser ferido com golpes de facão.>

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local indicado na denúncia, a equipe do 16º Batalhão de Polícia Militar (BPM) encontrou o suspeito amarrado com uma corda. Segundo relatado pelas vítimas, o homem é pai de uma menina menor de idade e ficou inconformado em poder ficar com a filha apenas até às 17h, em cumprimento aos termos da guarda compartilhada com a mãe da criança.>