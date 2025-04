CRIME

Influencer é executado por traficantes do BDM na Capelinha de São Caetano

Vítima foi identificada como Mateus Vinícius dos Santos Jesus

Um influencer, identificado como Mateus Vinícius dos Santos Jesus, de 25 anos, foi executado a tiros no bairro de Capelinha de São Caetano, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, na noite de domingo (27). Mateus, que era mais conhecido como ‘Salsichão’, participava como ator em vídeos sobre a realidade do crime. >

A informação inicial, no entanto, é de que o influencer tenha sido executado no tribunal do crime da facção do Bonde do Maluco (BDM), que tem atuação na área. “A investigação ainda está no começo, mas o que temos de informação é que ele teria sido capturado pelos traficantes e morto por eles”, conta fonte policial, sem se identificar. >