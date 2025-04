SUPERMERCADO

Mais um! Bompreço do Salvador Shopping vai fechar as portas

Loja já tem prateleiras vazias

Esther Morais

Publicado em 28 de abril de 2025 às 15:48

Unidade fica localizada em shopping de Salvador Crédito: Reprodução / Google

Prateleiras vazias, materiais em falta e clientes confusos. Ao entrar no supermercado Bompreço do Salvador Shopping a sensação é de déjà vu, como em novembro do ano passado, quanto três lojas fecharam. E tem razão, porque a unidade da rede varejista no shopping também vai fechar. >

A data do encerramento ainda não foi divulgada e, por enquanto, a loja segue funcionando normalmente. No entanto, já é possível perceber os sinais do declínio. >

A informação foi confirmada pela assessoria do shopping, e a reportagem procurou o Grupo Carrefour, dono do Bompreço, para ter mais detalhes do movimento, mas não recebeu retorno.>

Os fechamentos fazem parte de um contexto nacional de reposicionamento da marca. Em outubro do ano passado, foi anunciado que o Carrefour contratou uma assessoria de investimentos para vender as unidades do Nordeste. >

Um mês depois, unidades do supermercado no Canela (Av. Araújo Pinho), Rio Vermelho (R. Marquês de Monte Santo) e do Imbuí (R. Jayme Sapolnik) encerraram as atividades e registraram uma alta na demanda devido às promoções. >