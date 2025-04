LIMINAR

Justiça impede que Rede Mateus ocupe antigo Bompreço em Salvador; entenda

Há suposto conflito de interesses na negociação, segundo decisão judicial

Maysa Polcri

Publicado em 4 de abril de 2025 às 10:38

Imóvel onde funcionou o Bompreço é alvo de disputa entre Carrefour e Grupo Mateus Crédito: Divulgação

A maranhense Rede Mateus, que já possui supermercados no interior da Bahia, planeja inaugurar ao menos três estabelecimentos em Salvador. A previsão é que o primeiro deles seja aberto em novembro, no Salvador Norte Shopping. Porém, uma disputa travada na Justiça deve adiar os planos do grupo de adquirir o antigo Bompreço, na região do Iguatemi. >

Uma liminar do dia 18 de março suspendeu os efeitos de uma assembleia que autorizou a locação do imóvel, antes ocupado pelo Bompreço, para o Grupo Mateus. A juíza Indira Fábia dos Santos Meireles, da 4ª Vara Cível e Comercial de Salvador, entendeu que há conflitos de interesse envolvendo o administrador nomeado para conduzir a negociação. >

A ação foi movida pelo Bompreço Bahia Supermercados Ltda, do grupo Carrefour, que detém 30% do imóvel localizado na capital baiana. A empresa contesta a legalidade de uma assembleia realizada em 28 de janeiro deste ano. >

Nessa reunião, a empresa Aujjo Bahia Empreendimentos Ltda, coproprietária majoritária, nomeou Renato Furtado Zenni como administrador com poder para firmar contratos de locação do bem.>

O imbróglio acontece porque Zenni é, além de administrador nomeado, sócio de empresas do Grupo Mateus, interessado em alugar o imóvel. Na decisão, a magistrada pontua que "a iminência da formalização de um contrato de locação com prazo de até 20 anos, sem a concordância de um dos coproprietários do imóvel, pode configurar lesão grave e de difícil reparação".>

A liminar determina que as partes não celebrem qualquer contrato de locação até nova assembleia ou decisão posterior. Também foi fixada multa diária de R$ 30 mil em caso de descumprimento. No processo, a Aujjo argumenta que o Carrefour vendeu sua participação majoritária no imóvel e, agora, busca impedir a sua locação a um de seus concorrentes em Salvador. >