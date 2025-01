RONALDO JACOBINA

Imóvel do Hiper Iguatemi será ocupado por loja de rede nordestina de varejo

Publicado em 21 de janeiro de 2025 às 05:00

Loja da rede Mateus Mix inaugurada em junho passado em Eunápolis Crédito: Divulgação

A superloja do Hiper Bompreço, na região do Iguatemi, fechada no ano passado, vai ganhar uma nova bandeira. O prédio, construído e inaugurado pelo grupo Paes Mendonça, em 1980, será ocupado pela rede Mateus, que instalará ali a nona unidade da marca Mix Mateus na Bahia. Com oito lojas espalhadas pelo interior do estado, esta (que funcionará no sistema de atacado) deverá marcar a chegada do grupo à capital baiana e se somará às outras 265 lojas do grupo varejista no Brasil. Além da unidade do Iguatemi, a rede adquiriu outras nove lojas do extinto Bompreço na Bahia. De acordo com um executivo do grupo, ainda não há previsão de abertura das unidades da capital.

Hipermercado criado por Paes Mendonça foi ocupado por várias marcas de varejo Crédito: Divulgação

Expansão

Maior rede varejista do Norte e Nordeste e a quarta maior do país, o Grupo Mateus está em franco processo de expansão e a Bahia segue na sua mira. Por aqui, a rede possui lojas nos municípios de Conceição do Coité, Juazeiro, Teixeira de Freitas, Jacobina, Vitória da Conquista e Porto Seguro, Eunápolis e ainda um Centro de Distribuição em Feira de Santana e uma sede administrativa em Salvador. Além de atuar no varejo e no atacado, o grupo tem ainda outras mais de 100 unidades no segmento de eletro e está presente nos estados do Maranhão, Pará, Piauí, Ceará, Alagoas, Bahia, Paraíba, Sergipe e Pernambuco.

Antena

Maise Brito, gerente da Hub.Nexxo Crédito: Divulgação

Sempre antenada com as novidades, tendências e inovações de consumo, tecnologia, logísitica, gestão, algumas das áreas em que atua, a Nexxo – Soluções Empresariais, enviou uma de suas executivas para participar do NRF Retail Big Show, maior evento de varejo mundial . Ao longo de oito dias (8 a 15 de janeiro), Maise Brito participou de palestras, workshop, rodadas de negócios, e visitas aos estandes desta que foi a 115ª edição do evento que aconteceu na cidade de Nova York, nos EUA.

Diga que valeu!

Juarez Paraíso Crédito: Paula Fróes/Correio

Juarez Paraíso vai dar nome à galeria de artes da Academia de Letras da Bahia (ALB), que será inaugurada no próximo dia 30, na sede da instituição, no Palacete Góes Calmon (Nazaré). O escultor, pintor, gravador e desenhista baiano de 90 anos ocupa a Cadeira 39 da ALB e integra a denominada segunda geração de artistas modernistas da Bahia, juntamente com Calasans Neto, Sante Scaldaferri, Jenner Augusto, dentre outros. Para Ordep Serra, presidente da ALB, a homenagem é mais do que justa: “Juarez Paraíso é um dos maiores do Brasil e ficamos muito honrados em lhe prestar essa justa e merecida homenagem”, diz.

Paris-Salvador

François Marot e Matheus Justen da Academy PSG Crédito: - Divulgação

O Shopping Barra vai inaugurar, no próximo sábado (25), a partir das 8h, a terceira unidade baiana da escola oficial de futebol do clube Paris Saint-Germain (PSG). A escola conta com três campos society com grama sintética e turmas masculinas, femininas e mistas, dois treinadores por campo, assessoria de intercâmbio para estudar no exterior, além de espaço multiuso para locação para realização de eventos. De acordo com François Marot, diretor Nordeste e vice-presidente da PSG Academy Brasil, a escola vai oferecer formação esportiva focada não apenas nas habilidades físicas, mas também no desenvolvimento cognitivo dos atletas e nos valores educacionais.

Beleza Pura

Maira Azevedo, a Tia Má Crédito: Divulgação

Beleza Pura

Maíra Azevedo, conhecida como Tia Má, estreia na literatura infantil com o livro “A Menina Que Não Sabia Que Era Bonita”, pela editora Malê. A obra é um convite à descoberta da própria beleza, especialmente para meninas negras que, assim como ela, enfrentaram desafios para conquistar sua autoestima desde cedo. "Escrevi esse livro para a Maíra que eu fui quando criança. Quero que outras meninas se identifiquem com a minha história. Demorei muito para perceber que eu era bonita, e não quero que outras meninas passem tanto tempo assim”, diz a autora. A obra tem prefácios assinados por Ivete Sangalo e Tais Araújo

Lavagem

Opera-Buffa vai tocar na Lavagem do Pereira Crédito: Divulgação

O Pereira promove neste sábado (25), a partir das 15h, a 1ª Edição da Lavagem do Pereira. O evento, que marca os 21 anos do restaurante, promete animar a Vila da Barra com uma programação que exalta a cultura baiana, o Carnaval e a história do local. A festa contará com shows da Banda Ópera-Buffa (do percussionista Jonga Cunha) e do cantor Uel. Para garantir o clima típico da Bahia, a programação também contará com o cortejo de baianas.

