Bompreço do Chame-Chame inaugura novo conceito de loja com venda de sushi e pizza artesanal

Loja terá praça de sushi . Crédito: Ana Lucia Albuquerque/ CORREIO

A unidade Bompreço do Chame-Chame está de cara nova. A partir desta quinta-feira (31), além de fazer compras, os clientes terão a opção de fazer refeições no local, comprar e encomendar pizzas artesanais e sushis preparados na hora por um sushiman. A intenção é garantir praticidade para quem quer sair do estabelecimento com tudo pronto para consumir ou busca um ambiente de convivência agradável.



Para isso, todos os produtos vendidos na praça de alimentação passam a ser fabricados de maneira artesanal na própria loja. O espaço é dividido em cafeteria, rosticceria, padaria e restaurante. No balcão oriental, os sushis são preparados na frente do cliente. São 35 tipos de sushis. Além de comer no local, é possível fazer encomendas com 24h de antecedência e receber o produto em casa.

A cozinha oriental funcionará das 11h às 00h. Na pizzaria, as pizzas são artesanais, feitas com uma massa fresca fermentada por 72 horas. Todos os pedidos são preparados na hora. Quem não quiser comer na loja, pode comprar para levar para casa. As pizzas ainda não estão disponíveis para entrega.

Bompreço serve alimentos feitos na própria loja. Crédito: Ana Lucia Albuquerque/ CORREIO

Na lista de alimentos para consumir sem ter o trabalho de prepará-los, estão os produtos da praça “Pronto pra levar ou comer”. Há sucos naturais, salada de frutas, saladas salgadas, entre outros. Todas as opções são frescas e preparadas na própria loja. Também é possível encontrar porções de feijão, arroz, proteínas e legumes cozidos. Os valores variam entre R$29 e R$89 o quilo. Já o buffet de comida a quilo custa R$59,90.

“A ideia é oferecer um conceito de muita praticidade, artesanalidade e produtos frescos. É fazer das compras um momento agradável de sair de casa. Vou fazer minhas compras, mas vou aproveitar para tomar café. Vou fazer um lanche, vou relaxar um pouquinho no Bom Preço e depois sigo para as compras. Já vou levar o meu almoço pronto. Isso é tudo que passamos a oferecer”, destaca Weidja Rocha, diretora regional Bahia do grupo Carrefour, que adquiriu o Big Bompreço.

Maria Cristina Fernandes e Weidja Rocha - respectivamente - em pré-lançamento de novo Bompreço . Crédito: Ana Lucia Albuquerque/ CORREIO

As novidades na unidade do Bompreço Chame-Chame foram anunciadas nesta quarta-feira (30), durante um coquetel realizado na loja. Esse é o primeiro supermercado da rede equipado com o conceito de "Nova Geração” na Bahia. O estabelecimento funcionará todos os dias de 7h às 00h. Excepcionalmente nesta quinta-feira (31), dia da inauguração, funcionará das 8h às 00h.