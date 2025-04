CONFRONTO

Tiroteio deixa dois suspeitos do CV mortos e um PM baleado na Santa Cruz

Caso foi registrado em uma localidade conhecida como Beco da Cocada

Um intenso tiroteio deixou dois suspeitos de integrar a facção do Comando Vermelho (CV) mortos e um policial militar ferido em uma localidade conhecida como Beco da Cocada, no bairro de Santa Cruz, em Salvador. O caso foi registrado na noite de terça-feira (15) e, após o confronto, os suspeitos foram levados para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiram aos ferimentos. Baleado de raspão no braço, oi policial militar também foi encaminhado para atendimento, mas está fora de risco. >