SALVADOR

Comerciante é preso com pistola em operação na Feira de São Joaquim

Feirante foi autuado em flagrante durante ação contra pescados impróprios

Um comerciante ainda não identificado foi preso em flagrante na Feira de São Joaquim na manhã desta quarta-feira (16) durante a Operação Pescados, que combate a venda de peixes e produtos impróprios para consumo no local. De acordo com informações iniciais, o motivo da prisão, no entanto, foi a posse de arma de fogo por parte do suspeito no interior da feira. >

O comerciante, que tem uma barraca na feira, foi encontrado com a arma após revista dos agentes, mas não há informações sobre o 'motivo' dele estar armado. Policiais civis seguem no local para vistoriar as barracas em buscas de peixes que estejam fora do padrão correto para consumo. A operação, que é coordenada pela Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), conta com a participação de cerca de 20 policiais civis. >