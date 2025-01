VIOLÊNCIA

Policial militar é morto a tiros durante arrastão em Paripe

Caso foi registrado na noite de segunda-feira (27)

Wendel de Novais

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 06:31

Arnaldo de Oliveira Silva, 43 anos, foi baleado no peito Crédito: Reprodução

A violência contra os agentes de segurança em Salvador teve mais um registro na noite dessa segunda-feira (27), quando um soldado da Polícia Militar foi morto a tiros no bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário. Por volta das 20h, na Rua da Bélgica, Arnaldo de Oliveira Silva, 43 anos, foi baleado no peito por criminosos ao tentar impedir um arrastão no local. >

De acordo com uma fonte ouvida pela reportagem, o policial estava de moto durante a ocorrência. “Ele estava na moto que é possível ver nas imagens que estão circulando dele caído. Não sei os detalhes, mas os bandidos estavam fazendo um arrastão na área. Arnaldo tentou evitar isso, mas acabou sendo atingido por tiro no peito”, conta o policial, que prefere não se identificar.>

Após o tiroteio, Arnaldo foi socorrido e levado para o Hospital do Subúrbio, mas acabou não resistindo aos ferimentos e faleceu. Ainda segundo informações iniciais, os criminosos responsáveis pela morte do policial estavam a bordo de um veículo do modelo HB20 de cor vermelha. Logo em seguida ao caso, buscas foram realizadas.>

Procurada, a Polícia Militar confirmou, com profundo pesar, a morte do agente. "Neste momento de imensa dor, a corporação presta toda a solidariedade e apoio aos familiares e colegas de farda enlutados. As informações sobre o sepultamento serão definidas pela família", escreveu em nota.>

Arnaldo era lotado no Comando Geral da Polícia Militar e foi o terceiro PM a ser baleado na segunda-feira, em Salvador. Antes dele, dois policiais foram baleados durante uma ronda no bairro de Tancredo Neves ainda pela manhã. Um dos policiais foi ferido na orelha e outro foi baleado na perna. Os dois estão fora de perigo e foram liberados do hospital após atendimento médico.>