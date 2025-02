CRIME

Tenente da PM é baleado em tentativa de assalto na Boca do Rio

Vítima não estava em serviço e foi abordada por criminosos

Um tenente da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) foi baleado durante uma tentativa de assalto na madrugada desta segunda-feira (10), na Boca do Rio, em Salvador. De acordo com informações da própria PM, o policial foi ferido por um disparo e socorrido por populares. Segundo informações iniciais, o caso foi registrado por volta das 1h e a vítima foi baleada na barriga. >

No momento do crime, a vítima não estava em serviço e foi abordada por suspeitos armados. Após o disparo, inclusive, o tenente caiu no chão, não conseguiu levantar e recebeu socorro depois de gritar por ajuda no local. O PM foi levado de carro para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Marback, que também fica na Boca do Rio. Em nota sobre o caso, a corporação informou que o policial está fora de risco. >