INSCRIÇÕES ABERTAS

Prefeitura de Salvador oferece curso gratuito de audiodescrição com foco na cultura e no turismo

Público-alvo são profissionais de diversas áreas, como professores, guias turísticos, jornalistas e gestores de redes sociais

A Prefeitura de Salvador está com inscrições abertas para o Curso de Formação em Audiodescrição, com foco na inclusão e o acesso de pessoas com deficiência visual à cultura, informação e turismo da cidade. A iniciativa é da Diretoria da Pessoa com Deficiência da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) em parceria com a Fundação Gregório de Matos (FGM). >