SAÚDE

Anvisa proíbe suplementos e adoçante; veja quais marcas não devem ser consumidas

Medida proibiu comercialização, distribuição, fabricação, importação, divulgação e consumo dos produtos

Elaine Sanoli

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 19:47

Suplementos da Angry Supplements Crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou a proibição de duas marcas de suplementos alimentares e adoçantes. A medida, desta quinta-feira (16), proíbe a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a divulgação e o consumo dos produtos.

Os suplementos da marca Angry Supplements estão em situação irregular e seguem sendo importados, divulgados e comercializados em plataformas de vendas on-line. As irregularidades constatadas pelo órgão são:

Ausência de regularização no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS); Inexistência de rótulo em língua portuguesa que contenha informações sobre a denominação, os ingredientes, as advertências, as informações nutricionais, entre outros dados;

Fabricante ou importador nacional não identificado e não regularizado junto ao SNVS.



Já no caso do “Mix de Adoçantes” da marca Impossible Sugar Veganutris, pertencente à empresa Rubali Alimentos, sua comercialização, distribuição, fabricação, importação, divulgação e consumo foram suspensos. A Agência encontrou indícios de irregularidades, como: