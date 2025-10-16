Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anvisa proíbe suplementos e adoçante; veja quais marcas não devem ser consumidas

Medida proibiu comercialização, distribuição, fabricação, importação, divulgação e consumo dos produtos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 19:47

Suplementos da Angry Supplements
Suplementos da Angry Supplements Crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou a proibição de duas marcas de suplementos alimentares e adoçantes. A medida, desta quinta-feira (16), proíbe a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a divulgação e o consumo dos produtos.

Os suplementos da marca Angry Supplements estão em situação irregular e seguem sendo importados, divulgados e comercializados em plataformas de vendas on-line. As irregularidades constatadas pelo órgão são:

  1. Ausência de regularização no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS);
  2. Inexistência de rótulo em língua portuguesa que contenha informações sobre a denominação, os ingredientes, as advertências, as informações nutricionais, entre outros dados;
  3. Fabricante ou importador nacional não identificado e não regularizado junto ao SNVS.

Leia mais

Imagem - Delegado perde a direção e morre após viatura descaracterizada capotar

Delegado perde a direção e morre após viatura descaracterizada capotar

Imagem - Motorista de aplicativo forja o próprio sequestro para extorquir R$ 35 mil da esposa

Motorista de aplicativo forja o próprio sequestro para extorquir R$ 35 mil da esposa

Imagem - Mãe é presa suspeita de envolvimento na morte do próprio filho de um ano

Mãe é presa suspeita de envolvimento na morte do próprio filho de um ano

Já no caso do “Mix de Adoçantes” da marca Impossible Sugar Veganutris, pertencente à empresa Rubali Alimentos, sua comercialização, distribuição, fabricação, importação, divulgação e consumo foram suspensos. A Agência encontrou indícios de irregularidades, como:

  • Alegação nutricional "zero açúcar" — que não poderia ser usada, já que, na tabela nutricional, consta que o produto contém 3,9 g de açúcares totais por 100 g;
  • Presença de inulina (ingrediente não autorizado para a categoria de adoçante de mesa);
  • Falta de elementos obrigatórios no rótulo, como a denominação de venda e as instruções de preparo e uso do adoçante.

Tags:

Anvisa Saúde Alimentação

Mais recentes

Imagem - Multinacional com fábrica na Bahia vai demitir 16 mil funcionários

Multinacional com fábrica na Bahia vai demitir 16 mil funcionários
Imagem - Enfermeira que aplicou anestesia em jovem morta durante cirurgia estética é indiciada

Enfermeira que aplicou anestesia em jovem morta durante cirurgia estética é indiciada
Imagem - Saiba quem Lula escolheu indicar como novo ministro do STF

Saiba quem Lula escolheu indicar como novo ministro do STF

MAIS LIDAS

Imagem - 3 signos que terão ganhos inesperados e chance de promoção no trabalho nesta quinta (16)
01

3 signos que terão ganhos inesperados e chance de promoção no trabalho nesta quinta (16)

Imagem - Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate
02

Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

Imagem - A sorte finalmente chega para 3 signos do zodíaco nesta quinta-feira (16 de outubro)
03

A sorte finalmente chega para 3 signos do zodíaco nesta quinta-feira (16 de outubro)

Imagem - Tarot dos Anjos: fim de outubro terá amores do passado, perdão e novos começos
04

Tarot dos Anjos: fim de outubro terá amores do passado, perdão e novos começos