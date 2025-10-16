Anvisa proíbe suplementos e adoçante; veja quais marcas não devem ser consumidas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 19:47
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou a proibição de duas marcas de suplementos alimentares e adoçantes. A medida, desta quinta-feira (16), proíbe a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a divulgação e o consumo dos produtos.
Os suplementos da marca Angry Supplements estão em situação irregular e seguem sendo importados, divulgados e comercializados em plataformas de vendas on-line. As irregularidades constatadas pelo órgão são:
Já no caso do “Mix de Adoçantes” da marca Impossible Sugar Veganutris, pertencente à empresa Rubali Alimentos, sua comercialização, distribuição, fabricação, importação, divulgação e consumo foram suspensos. A Agência encontrou indícios de irregularidades, como: