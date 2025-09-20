PREMIO INTRENACIONAL

Esse casal brasileiro transformou seu sonho em um dos melhores azeites do mundo

Por que a combinação de clima, solo e tecnologia faz toda a diferença na qualidade do azeite

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 08:22

Crédito: imagem ilustrativa gerada por IA

O azeite Sabiá conquistou o mercado internacional, sendo hoje um dos mais premiados do mundo, resultado de uma combinação de paixão, inovação e excelência.

Tudo começou quando o casal Bia Pereira e Bob Vieira da Costa decidiu mudar de vida e se estabelecer na Serra da Mantiqueira, no interior de São Paulo.

Cansados da rotina urbana, encontraram na olivicultura uma oportunidade de empreender de forma sustentável e inovadora.

O projeto nasceu pequeno, mas com uma visão clara: produzir azeite de qualidade mundial. A primeira safra, feita em 2014, surpreendeu até os próprios produtores e foi o ponto de partida para uma trajetória de crescimento e reconhecimento.

Uma aposta que deu certo

Após o sucesso inicial, o casal percebeu que era hora de expandir. Investiram na compra de uma fazenda no Rio Grande do Sul, onde encontraram condições climáticas ainda mais favoráveis para o cultivo das oliveiras.

Com o novo terreno, vieram também grandes investimentos em tecnologia, mão de obra especializada e um lagar moderno capaz de atender aos padrões mais exigentes do mercado internacional.

Processo impecável garante excelência

Cada etapa da produção é conduzida com extremo rigor. Desde a colheita manual até o transporte refrigerado, tudo é feito para preservar a qualidade do fruto.

O lagar, com estrutura subterrânea e controle rigoroso de temperatura, garante que o azeite seja extraído sem contato com oxigênio, mantendo seu frescor, sabor e propriedades nutricionais intactas.

Prêmios que elevam o Brasil

O azeite Sabiá já conquistou dois prêmios EVOOLEUM, sendo listado entre os dez melhores do mundo, e também venceu o prestigiado Ovibeja, em Portugal, como melhor azeite do hemisfério Sul.

Esses prêmios não só valorizam o trabalho do casal, como também elevam o nome do Brasil no mercado internacional de azeites premium.

Mais que azeite, uma experiência completa

Além da produção, a fazenda se transformou em um ponto turístico que atrai centenas de visitantes interessados em conhecer todo o processo, desde o cultivo até a degustação.