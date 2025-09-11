Acesse sua conta
Ciclovia eleita a mais bonita do mundo encanta turistas do mundo inteiro; veja

Em busca de um roteiro de viagem diferente? Veja lista das ciclovias mais incríveis do mundo, unindo esporte e paisagens deslumbrantes

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 16:01

Da França ao Marrocos, explore rotas que prometem uma experiência única para ciclistas de todos os níveis. Conheça as 3 trilhas selecionadas
Crédito: Freepik

Se você é fã de aventura e paisagens de tirar o fôlego, a bicicleta pode ser o veículo ideal para sua próxima viagem. Recentemente, um site especializado em turismo destacou alguns dos percursos mais bonitos e inspiradores para serem explorados sobre duas rodas.

O TimeOut, conhecido por guiar viajantes ao redor do globo, listou trajetos que combinam esporte, natureza e cultura. A seleção atende a ciclistas de todos os níveis, oferecendo rotas que variam desde as mais acessíveis para iniciantes até as mais desafiadoras para os experientes.

Vale do Loire

Jardim do Château de Villandry, no Vale do Loire por Divulgação
Ponte do Château de Chenonceau por Ra-smit's/Wikimedia Commons
Château de Chambord, o maior castelo do Vale do Loire - Office de Tourisme Blois Chambord por Office de Tourisme Blois Chambord
Château de Clos Lucé, última residência de Leonardo Da Vinci por Thesupermat /Wikimedia Commons
1 de 4
Jardim do Château de Villandry, no Vale do Loire por Divulgação

As paisagens dos roteiros listados são variadas e surpreendentes, contemplando desde os Bálcãs ao Japão, e também o Vale do Loire. Portanto, para quem deseja planejar uma viagem diferente e sustentável, essa é a inspiração perfeita.

Trilha do Vale do Loire, França 

O percurso mais aclamado da lista é a trilha do Vale do Loire. Conhecida como o “Jardim da França” e reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco, a rota encanta por sua riqueza natural e histórica. É o destino ideal para quem quer explorar a Europa de uma forma diferente.

Ao longo do caminho, os ciclistas são presenteados com paisagens de vinhedos, rios e a impressionante arquitetura de mais de 20 castelos, incluindo os famosos Angers, Orléans, Tours e Chambord. A infraestrutura do local é excelente, com muitas opções de hospedagem e serviços “bike friendly”.

Trans Dinarica, Bálcãs

A primeira rota a cruzar os sete países dos Bálcãs (Eslovênia, Croácia, Bósnia, Montenegro, Albânia, Macedônia do Norte, Kosovo e Sérvia) foi inaugurada em 2024. O trajeto tem 5.500 km, mas é dividido em 95 partes, de 50 km cada, com diferentes níveis de dificuldade.

Essa aventura, que pode levar meses para ser concluída, passa por paisagens de tirar o fôlego, como parques nacionais e vilas isoladas. É a opção perfeita para quem quer fugir das cidades grandes, ter contato com a natureza e ainda apoiar a economia local.

Rota de Caravanas, Marrocos

A rota de caravanas se estende do Saara até a costa norte do Marrocos, cruzando o Alto Atlas, o Médio Atlas e as Montanhas Rif. A trilha é ideal para ciclistas experientes, por causa da grande altitude e do terreno acidentado.

Apesar de ser um desafio, o percurso leva a locais como a cidade de Chefchaouen e a Medina de Fez, que é Patrimônio Mundial da Unesco. No entanto, o trajeto tem pouca estrutura de apoio, por isso é recomendado apenas para ciclistas que estejam preparados para um desafio, com contato restrito a moradores locais.

