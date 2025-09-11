TURISMO

Ciclovia eleita a mais bonita do mundo encanta turistas do mundo inteiro; veja

Em busca de um roteiro de viagem diferente? Veja lista das ciclovias mais incríveis do mundo, unindo esporte e paisagens deslumbrantes

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 16:01

Da França ao Marrocos, explore rotas que prometem uma experiência única para ciclistas de todos os níveis Crédito: Freepik

Se você é fã de aventura e paisagens de tirar o fôlego, a bicicleta pode ser o veículo ideal para sua próxima viagem. Recentemente, um site especializado em turismo destacou alguns dos percursos mais bonitos e inspiradores para serem explorados sobre duas rodas.

O TimeOut, conhecido por guiar viajantes ao redor do globo, listou trajetos que combinam esporte, natureza e cultura. A seleção atende a ciclistas de todos os níveis, oferecendo rotas que variam desde as mais acessíveis para iniciantes até as mais desafiadoras para os experientes.

As paisagens dos roteiros listados são variadas e surpreendentes, contemplando desde os Bálcãs ao Japão, e também o Vale do Loire. Portanto, para quem deseja planejar uma viagem diferente e sustentável, essa é a inspiração perfeita.

Trilha do Vale do Loire, França

O percurso mais aclamado da lista é a trilha do Vale do Loire. Conhecida como o “Jardim da França” e reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco, a rota encanta por sua riqueza natural e histórica. É o destino ideal para quem quer explorar a Europa de uma forma diferente.

Ao longo do caminho, os ciclistas são presenteados com paisagens de vinhedos, rios e a impressionante arquitetura de mais de 20 castelos, incluindo os famosos Angers, Orléans, Tours e Chambord. A infraestrutura do local é excelente, com muitas opções de hospedagem e serviços “bike friendly”.

Trans Dinarica, Bálcãs

A primeira rota a cruzar os sete países dos Bálcãs (Eslovênia, Croácia, Bósnia, Montenegro, Albânia, Macedônia do Norte, Kosovo e Sérvia) foi inaugurada em 2024. O trajeto tem 5.500 km, mas é dividido em 95 partes, de 50 km cada, com diferentes níveis de dificuldade.

Essa aventura, que pode levar meses para ser concluída, passa por paisagens de tirar o fôlego, como parques nacionais e vilas isoladas. É a opção perfeita para quem quer fugir das cidades grandes, ter contato com a natureza e ainda apoiar a economia local.

Rota de Caravanas, Marrocos

A rota de caravanas se estende do Saara até a costa norte do Marrocos, cruzando o Alto Atlas, o Médio Atlas e as Montanhas Rif. A trilha é ideal para ciclistas experientes, por causa da grande altitude e do terreno acidentado.