Ciclovia eleita a mais bonita do mundo encanta turistas do mundo inteiro; veja

Agência Correio
Publicado em 11 de setembro de 2025 às 16:01
Se você é fã de aventura e paisagens de tirar o fôlego, a bicicleta pode ser o veículo ideal para sua próxima viagem. Recentemente, um site especializado em turismo destacou alguns dos percursos mais bonitos e inspiradores para serem explorados sobre duas rodas.
O TimeOut, conhecido por guiar viajantes ao redor do globo, listou trajetos que combinam esporte, natureza e cultura. A seleção atende a ciclistas de todos os níveis, oferecendo rotas que variam desde as mais acessíveis para iniciantes até as mais desafiadoras para os experientes.
Vale do Loire
As paisagens dos roteiros listados são variadas e surpreendentes, contemplando desde os Bálcãs ao Japão, e também o Vale do Loire. Portanto, para quem deseja planejar uma viagem diferente e sustentável, essa é a inspiração perfeita.
O percurso mais aclamado da lista é a trilha do Vale do Loire. Conhecida como o “Jardim da França” e reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco, a rota encanta por sua riqueza natural e histórica. É o destino ideal para quem quer explorar a Europa de uma forma diferente.
Ao longo do caminho, os ciclistas são presenteados com paisagens de vinhedos, rios e a impressionante arquitetura de mais de 20 castelos, incluindo os famosos Angers, Orléans, Tours e Chambord. A infraestrutura do local é excelente, com muitas opções de hospedagem e serviços “bike friendly”.
A primeira rota a cruzar os sete países dos Bálcãs (Eslovênia, Croácia, Bósnia, Montenegro, Albânia, Macedônia do Norte, Kosovo e Sérvia) foi inaugurada em 2024. O trajeto tem 5.500 km, mas é dividido em 95 partes, de 50 km cada, com diferentes níveis de dificuldade.
Essa aventura, que pode levar meses para ser concluída, passa por paisagens de tirar o fôlego, como parques nacionais e vilas isoladas. É a opção perfeita para quem quer fugir das cidades grandes, ter contato com a natureza e ainda apoiar a economia local.
A rota de caravanas se estende do Saara até a costa norte do Marrocos, cruzando o Alto Atlas, o Médio Atlas e as Montanhas Rif. A trilha é ideal para ciclistas experientes, por causa da grande altitude e do terreno acidentado.
Apesar de ser um desafio, o percurso leva a locais como a cidade de Chefchaouen e a Medina de Fez, que é Patrimônio Mundial da Unesco. No entanto, o trajeto tem pouca estrutura de apoio, por isso é recomendado apenas para ciclistas que estejam preparados para um desafio, com contato restrito a moradores locais.