Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Passarinho por R$ 80 mil: preso na Bahia um dos maiores traficantes de aves silvestres do país

Esquema atuava em várias regiões da Bahia e outros estados

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 12:47

Passarinhos eram revendidos por preços milionários
Passarinhos eram revendidos por preços milionários Crédito: Divulgação

Um homem foi preso nesta sexta-feira (5), em Salvador, suspeito de liderar um dos maiores esquemas de tráfico de animais silvestres do país. A prisão ocorreu durante a Operação Fauna Protegida, coordenada pelo Ministério Público da Bahia e realizada com apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar, em Salvador e em Mascote, no extremo-sul do estado.

Segundo as investigações, ele comandava uma organização criminosa de alcance interestadual, responsável pelo tráfico ilegal de centenas e até milhares de animais, principalmente aves como estevão, canário, chorão, papa-capim e trinca ferro. Há registros de venda de passarinhos de até R$ 80 mil. O suspeito, com mais de 20 anos de atuação no tráfico, já havia sido flagrado transportando 1.575 pássaros e centenas de jabutis, mas esta é a primeira vez que é preso por associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Animais silvestres vendidos ilegalmente

MP e PM agiram juntos por Divulgação
MP e PM agiram juntos por Divulgação
Aves contra por Divulgação
Passarinhos eram revendidos por preços milionários por Divulgação
1 de 4
MP e PM agiram juntos por Divulgação

Durante a operação, também foram cumpridos mandados de prisão preventiva contra um dos principais fornecedores do grupo e quatro mandados de busca e apreensão nos endereços residenciais dos envolvidos. Em um dos locais, foram encontrados dezenas de galos em situação de maus-tratos, criados para competições ilegais de rinhas.

As investigações indicam que a organização possuía estrutura organizada, com quatro núcleos distintos: captores e fornecedores, responsáveis pela captura e acondicionamento precário dos animais; transporte, encarregado de conduzir os animais até os pontos de venda; financeiro, que movimentava recursos obtidos com o tráfico; e destinatários e receptadores, principalmente em Salvador, que adquiriam os animais para revenda ou ostentação.

A operação envolveu Promotorias Regionais Ambientais de Ilhéus e Itabuna, Gaeco, Ceama, Abrampa, Ministério Público de Alagoas e diversas unidades da Polícia Militar. Ela também está alinhada ao projeto Libertas, de âmbito nacional, que busca fortalecer a atuação dos Ministérios Públicos no combate ao tráfico de fauna silvestre, promovendo articulação entre estados, capacitação de agentes e compartilhamento de informações sobre crimes envolvendo animais.

Leia mais

Imagem - Mais de 70 aves silvestres resgatadas em Candeias vão passar por reabilitação

Mais de 70 aves silvestres resgatadas em Candeias vão passar por reabilitação

Imagem - Veja quais são as espécies de aves silvestres mais apreendidas na Bahia

Veja quais são as espécies de aves silvestres mais apreendidas na Bahia

Imagem - Homem é multado em R$ 5 mil por comércio ilegal de aves silvestres

Homem é multado em R$ 5 mil por comércio ilegal de aves silvestres

Mais recentes

Imagem - Comerciante é preso em flagrante com placas solares furtadas na Bahia

Comerciante é preso em flagrante com placas solares furtadas na Bahia
Imagem - Mais chuva? Confira a previsão do tempo para Salvador neste final de semana

Mais chuva? Confira a previsão do tempo para Salvador neste final de semana
Imagem - Suspeito de gerenciar tráfico de drogas em Cruz das Almas é preso

Suspeito de gerenciar tráfico de drogas em Cruz das Almas é preso

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua