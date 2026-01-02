Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 05:00
O primeiro fim de semana de 2026 deve manter o clima típico do verão em Salvador, com sol forte, calor elevado e poucas chances de chuva. No sábado (3) e no domingo (4), a capital baiana segue sob a influência de uma massa de ar quente e seca, com temperaturas que podem chegar aos 40 °C, ventos intensos e baixa umidade, cenário que favorece programas ao ar livre.
No sábado (3), os ventos voltam a ficar fortes, chegando a 37 km/h, e os termômetros variam entre 23 °C e 40 °C, com 15% de chance de chuva. Já o domingo (4) deve registrar 30% de umidade, ventos de até 31 km/h e temperaturas entre 23 °C e 37 °C.