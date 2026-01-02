Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salvador terá calor de até 40°C neste final de semana; confira a previsão

Primeiro fim de semana de 2026 deve manter o clima típico do verão em Salvador, com sol forte e calor elevado

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 05:00

Calor ficará insuportável
Calor Crédito: Shutterstock

O primeiro fim de semana de 2026 deve manter o clima típico do verão em Salvador, com sol forte, calor elevado e poucas chances de chuva. No sábado (3) e no domingo (4), a capital baiana segue sob a influência de uma massa de ar quente e seca, com temperaturas que podem chegar aos 40 °C, ventos intensos e baixa umidade, cenário que favorece programas ao ar livre.

Como eram as praias de Salvador nos anos 1980 e 1990

Porto da Barra em 1996. Lycra brilhante e tecidos tecnológicos eram aposta da moda praia da época por Márcio Costa e Silva/Arquivo CORREIO
Praia da Aleluia em 1995. O visual esportivo influenciava biquínis e saídas de praia por Claudionor Junior/Arquivo CORREIO
Praia de Ondina, em 1996. O estilo era descontraído, mas sempre atento às tendências do momento por Claudionor Junior/Arquivo CORREIO
Areia, sol e biquíni asa-delta: símbolo absoluto das praias de Salvador nos anos 80 e 90 por Claudionor Junior/Arquivo CORREIO
O estilo era descontraído, mas sempre atento às tendências do momento por Claudionor Junior/Arquivo CORREIO
Peças que valorizavam o corpo ganharam destaque nas praias da capital baiana por Carlos Catela/Arquivo CORREIO
A moda praia também era expressão de liberdade e atitude por Jorge de Jesus/Arquivo CORREIO
A moda das praias de Salvador ajudou a ditar tendências nacionais por Antenor Pereira/arquivo CCORREIO
O biquíni era protagonista, mas a atitude fazia toda a diferença por Marcelo Tinoco/Arquivo CORREIO
Modelos minimalistas dividiam espaço com biquínis ousados e cheios de personalidade por Marcelo Tinoco/Arquivo CORREIO
1 de 10
Porto da Barra em 1996. Lycra brilhante e tecidos tecnológicos eram aposta da moda praia da época por Márcio Costa e Silva/Arquivo CORREIO

No sábado (3), os ventos voltam a ficar fortes, chegando a 37 km/h, e os termômetros variam entre 23 °C e 40 °C, com 15% de chance de chuva. Já o domingo (4) deve registrar 30% de umidade, ventos de até 31 km/h e temperaturas entre 23 °C e 37 °C.

Tags:

Salvador Praia Calor Verão

Mais recentes

Imagem - Delegado que pediu investigadora em casamento conheceu noiva no Carnaval e desistiu de deixar Salvador

Delegado que pediu investigadora em casamento conheceu noiva no Carnaval e desistiu de deixar Salvador
Imagem - Tradicional 'Sexta-feira da Proteção' tem 13 missas em Salvador; veja programação

Tradicional 'Sexta-feira da Proteção' tem 13 missas em Salvador; veja programação
Imagem - Feira do Bebê com produtos a partir de R$ 4,99 chega na Bahia na próxima semana

Feira do Bebê com produtos a partir de R$ 4,99 chega na Bahia na próxima semana

MAIS LIDAS

Imagem - Mega da Virada: aposta de apenas R$ 6 está entre vencedores de prêmio de R$ 181 milhões
01

Mega da Virada: aposta de apenas R$ 6 está entre vencedores de prêmio de R$ 181 milhões

Imagem - Duas cidades baianas estão entre as dez do país com mais apostas vencedoras da Mega da Virada
02

Duas cidades baianas estão entre as dez do país com mais apostas vencedoras da Mega da Virada

Imagem - Concurso 3576: confira o resultado da Lotofácil de hoje (1° de janeiro de 2026)
03

Concurso 3576: confira o resultado da Lotofácil de hoje (1° de janeiro de 2026)

Imagem - Mega da Virada 2025: aposta de “apenas” R$ 504 leva prêmio de R$ 181 milhões
04

Mega da Virada 2025: aposta de “apenas” R$ 504 leva prêmio de R$ 181 milhões