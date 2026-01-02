CALOR EXTREMO

Salvador terá calor de até 40°C neste final de semana; confira a previsão

Primeiro fim de semana de 2026 deve manter o clima típico do verão em Salvador, com sol forte e calor elevado

Elaine Sanoli

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 05:00

Calor Crédito: Shutterstock

O primeiro fim de semana de 2026 deve manter o clima típico do verão em Salvador, com sol forte, calor elevado e poucas chances de chuva. No sábado (3) e no domingo (4), a capital baiana segue sob a influência de uma massa de ar quente e seca, com temperaturas que podem chegar aos 40 °C, ventos intensos e baixa umidade, cenário que favorece programas ao ar livre.

Como eram as praias de Salvador nos anos 1980 e 1990 1 de 10