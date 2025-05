VAIDOSA

Mãe de Nicolas Prattes fica surpresa após procedimento no bumbum

Além da questão estética, Giselle destaca o impacto emocional da transformação

Giselle Prattes, de 44 anos, decidiu dar um 'up' no bumbum. Ela, que é mãe do ator Nicolas Prattes, iniciou recentemente um protocolo de bioestimulação de colágeno voltado para os glúteos. O procedimento tem ganhado popularidade entre mulheres que buscam firmeza e definição corporal sem recorrer a métodos invasivos. Segundo ela, a escolha marca uma nova etapa na relação com o próprio corpo. “Sempre tive um bumbum grande, e por mais que já tenha feito outros tratamentos, nenhum me trouxe uma resposta tão rápida. Fiquei surpresa com a mudança logo na primeira sessão”, contou.>