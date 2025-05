VEJA RESULTADO

Ex-Globo presenteia mãe com harmonização facial e se assusta: 'Achei que tinha acabado com ela'

Júlio Rocha ficou assustado ao ver como ficou o rosto da mãe

Aos 74 anos, Ana Maria Rocha Porto, mãe do ator Julio Rocha, passou por sua primeira harmonização facial. O procedimento foi um presente do filho, que compartilhou a experiência nas redes sociais com bom humor e surpresa com o resultado.>