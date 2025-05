FRATURAS GRAVES

Marrone passa por cirurgia após queda de palco, fratura cinco costelas e segue sem previsão de alta

Cantor da dupla Bruno & Marrone sofreu acidente durante show em São Paulo

O cantor Marrone, da dupla sertaneja Bruno & Marrone, permanece internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após sofrer uma queda do palco na noite do último sábado (10), durante o encerramento de uma apresentação do projeto “Inevitável – A Festa”. O acidente causou ferimentos graves no artista, que precisou passar por cirurgia e não tem previsão de alta. >