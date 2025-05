SUSTO

Após queda, equipe atualiza estado de saúde de cantor da dupla Bruno e Marrone

Dupla de Bruno, sertanejo caiu do palco durante apresentação e causou comoção entre fãs; veja o que diz o boletim médico

Durante apresentação do projeto Inevitável na noite de sábado (10), em Goiânia (GO), o cantor Marrone, da dupla com Bruno, sofreu uma queda brusca do palco que interrompeu o show e causou pânico entre os presentes. O artista foi rapidamente socorrido e encaminhado ao Hospital Albert Einstein da capital goiana. >

Na manhã deste domingo (11), a equipe de Marrone divulgou uma nota oficial para atualizar o estado de saúde do artista e acalmar os fãs. “Na noite de sábado, 10, em apresentação do projeto Inevitável, em Goiânia, Marrone, dupla com Bruno, sofreu uma queda do palco. O cantor foi prontamente socorrido e levado para o hospital Albert Einstein em Goiânia. De acordo com familiares, Marrone está com ferimentos leves e foi submetido a exames. Ele passa bem e seguirá em observação nas próximas 48 horas. Agradecemos o carinho dos fãs”, informou o comunicado enviado ao Gshow.>