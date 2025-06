EXAGEROU

Eliezer reclama após Viih Tube levar quantidade absurda de malas em viagem de 1 semana

'Não usamos nem 1/4', disse o ex-BBB

Viih Tube exagerou na quantidade de malas para uma viagem com o marido, Eliezer, e os filhos, Lua, de 2 anos, e Ravi, de seis meses. O ex-BBB mostrou que a esposa levou nada menos que 10 bagagens de rodinha, além de uma bolsa, para passar somente uma semana em Gramado, no Rio Grande do Sul. Como esperado, eles não usaram nem metade das coisas.>

A família curtiu uma programação intensa em Gramado, com visitas a parques e restaurantes temáticos voltados ao público infantil. O casal também escolheu uma hospedagem com um quarto lúdico para as crianças. Durante a viagem, os influenciadores ainda ganharam muitas coisas - e, portanto, vão acabar voltando para casa com mais malas.>