NOVO AMOR?

Solteira, Nicole Bahls faz mistério sobre o Dia dos Namorados: 'Vai ter algo especial'

Influencer afirma estar bem sozinha, mas promete surpresa especial para o 12 de junho

Nicole Bahls está solteira , mas isso não significa que o Dia dos Namorados vai passar despercebido. Durante sua participação no São João da Thay, no Maranhão, no último fim de semana, a influenciadora abriu o jogo sobre como pretende curtir o 12 de junho, data mais romântica do calendário. >

Desde o fim do namoro com o empresário Marcelo Viana, no início deste ano, Nicole não assumiu nenhum novo relacionamento. No entanto, durante o evento de Thaynara OG, surgiram boatos de que ela estaria vivendo um affair com o ex-BBB Nizam. Os dois chegaram a ser vistos conversando e interagindo, o que gerou burburinho entre os convidados. >