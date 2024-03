MAIS DE DOIS ANOS

Nicole Bahls anuncia término da relação com Marcelo Viana

A apresentadora Nicole Bahls anunciou, na tarde deste domingo (10), o fim do seu relacionamento com o empresário Marcelo Viana. Ela publicou uma foto ao lado de Marcelo e destacou que segue admirando o ex-namorado.

Nicole continua afirmando que deseja tudo de melhor na vida do ex. "Ele é um homem incrível e eu sou muito grata por tudo que vivemos. Mas agora estamos em caminhos diferentes, mesmo que ainda permanecemos no coração um do outro".