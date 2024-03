MODA

Marca baiana de acessórios desfila em evento importante em Paris

A apresentação batizada de "Cidade das Luzes" promoveu um belo encontro de inspirações francesas com o melhor do design brasileiro. Essa é a segunda incursão da grife baiana em um evento internacional - a anterior foi na semana de moda de Milão. O que a plateia francesa viu foram bolsas coloridas em tapeçaria, com detalhes em crochê, macramê e aplicações de contas de vidro, tudo com acabamentos couro também.

"Combinei peças atemporais com novidades ricas em cor e com um design alegre, marcas registradas do nosso DNA", revelou Irá. A boa notícia é que as peças desfiladas na Cidade Luz já estão disponíveis em Salvador, tanto na loja da brand no Shopping Barra, quanto no ateliê do Caminho das Árvores (Alameda dos Umbuzeiros, 498). Direto de Paris, Irá Salles bateu um papo rápido sobre essa experiência importante para consolidar sua trajetória no mundo da moda. Aproveite também para conferir imagens em primeira mão da coleção estreada na capital francesa.