LUTO

Grávida de gêmeos, esposa de A Dama perde bebês: 'minha dor grita por socorro'

O anúncio da gravidez foi feito pelo cantor Xanddy Harmonia, que recebeu A Dama na estreia da "Melhor Segunda" no pré-carnaval de Salvador, em fevereiro. Surpresa, Allana confirmou com a cabeça e disse: "Te amo, te amo", se referindo ä Gabriela, que a acompanhava no trio.