NOME DE FAMOSAS

Em sítio, Nicole Bahls batiza galinhas de Lore Improta e Patrícia Poeta como homenagem

Novidade foi anunciada pela influenciadora através das redes sociais

Nesta sexta-feira (28), Nicole Bahls surpreendeu seus seguidores com bom humor e diversão. A influenciadora revelou que adotou mais duas galinhas de estimação para seu sítio em Itaboraí, no Rio de Janeiro. Após pedir ajuda dos fãs para escolher os nomes, Nicole resolveu homenagear duas famosas batizando suas galinhas de Lore Improta e Patrícia Poeta.

O sítio da estrela já conta com homenagens a outras celebridades no galinheiro. Entre as moradoras ilustres estão as galinhas Xuxa, Giovanna Antonelli e Regiane Alves. Não é só entre as aves que a homenagem se espalha. Os cabritos do sítio foram nomeados de Lucas Guimarães e Leo Dias.