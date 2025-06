NOVELA DAS 9

'Vale Tudo': Fátima beija Afonso na frente de Solange e provoca rival

Fátima arma encontro com bilionário e deixa Solange furiosa após flagra

Os próximos capítulos de Vale Tudo, novela das 21h da Globo, prometem esquentar a disputa pelo coração de Afonso (Humberto Carrão). Determinada a tirar Solange (Alice Wegmann) do caminho, Maria de Fátima (Bella Campos) arma um encontro com o bilionário e garante seu objetivo com um beijo cinematográfico, bem na frente da rival. >