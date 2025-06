CURIOSIDADE

Por que algumas pessoas colocam garrafas no teto do carro? Saiba o que significa

Objetos simples no carro podem ter significados distintos em cada país

Ao circular pelas ruas, você já notou algum carro estacionado com um objeto peculiar no teto? Embora pareça um detalhe sem importância, essa curiosa prática esconde um significado particular em diversas culturas e países.>