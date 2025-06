DESVIOS CONTRA APOSENTADOS

Toffoli pede inquéritos do INSS após menções a Onyx Lorenzoni e Fausto Pinato

Nomes do ex-ministro da Previdência e de deputado do PP apareceram em meio a investigações da PF; caso está com Dias Toffoli no STF

Metrópoles

Publicado em 24 de junho de 2025 às 19:50

Onyx Lorenzoni e Fausto Pinato Crédito: Reproduções

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), solicitou o compartilhamento de todos os inquéritos envolvendo a farra dos descontos indevidos sobre aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), revelada pelo portal Metrópoles, após menções ao ex-ministro Onyx Lorenzoni (PL) e ao deputado federal Fausto Pinato (PP-SP).>

A citação aos dois políticos foi comunicada pela Polícia Federal (PF) em um ofício enviado ao ministro do Supremo. A coluna de Fabio Serapião apurou que o delegado responsável pelo inquérito em São Paulo identificou os nomes de Onyx e Pinato no âmbito da Operação Sem Desconto, deflagrada pela PF em abril contra o esquema bilionário de fraudes em aposentadorias.>