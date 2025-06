PF

Delator de esquema de golpe, Mauro Cid é preso em Brasília

Prisão acontece no âmbito de investigação sobre passaporte para deixar o Brasil

Carol Neves

Publicado em 13 de junho de 2025 às 10:13

Mauro Cid Crédito: Ton Molina/STF

O tenente-coronel Mauro Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi preso nesta sexta-feira (13) em Brasília, no contexto das investigações que apuram uma tentativa de fuga em meio à apuração em relação à tentativa de golpe após as eleições de 2022, segundo a Polícia Federal.>

Poucas horas antes, o ex-ministro do Turismo Gilson Machado também havia sido preso por suspeita tentar ajudar Cid. De acordo com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República (PGR), há indícios de que Machado tentou intermediar a emissão de um passaporte português para Mauro Cid, com o objetivo de facilitar sua saída do Brasil.>

Segundo os investigadores, a tentativa de obtenção do passaporte teria ocorrido em maio de 2025, por meio do Consulado de Portugal em Recife (PE), com envolvimento direto do ex-ministro. Já a Polícia Federal aponta que, desde janeiro de 2023, Cid já buscava alternativas para conseguir a cidadania portuguesa, como mostram arquivos encontrados em seu celular.>

Cid admitiu que solicitou cidadania portuguesa em 2023, mas negou saber que Machado estava tentando obter o documento para ele. A defesa dele diz que o pedido foi em 11 de janeiro de 2023, logo depois dos atos do 8 de janeiro. O pedido foi feito "única e exclusivamente" porque a esposa e filhas de Cid já têm a cidadania, segundo o advogado Cesar Bittencourt.>

Tentativa de golpe>

Tanto Mauro Cid quanto Jair Bolsonaro e outras 29 pessoas são réus em um processo conduzido pela PGR que investiga uma articulação golpista para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, eleito presidente em 2022. A tentativa envolveria ações para manter Bolsonaro no poder, mesmo após a derrota nas urnas.>