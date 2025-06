INVESTIGAÇÃO

Ex-ministro do Turismo, Gilson Machado é preso pela PF em Recife

Ele é suspeito de tentar ajudar Mauro Cid a deixar o Brasil emitindo passaporte português

A Polícia Federal prendeu, nesta sexta-feira (13), em Recife (PE), o ex-ministro do Turismo Gilson Machado, investigado por supostamente tentar facilitar a saída do país de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. A informação foi divulgada pela GloboNews.>