NO STF

Mauro Cid diz que Bolsonaro leu minuta golpista: qual o peso da delação?

Cid foi o primeiro dos réus a prestar depoimento por ter fechado um acordo de delação premiada

O tenente-coronel Mauro Cid, primeiro réu do "núcleo crucial" do plano de golpe de Estado a ser interrogado no Supremo Tribunal Federal (STF), confirmou nesta segunda-feira, 9, ao ministro Alexandre de Moraes o que havia relatado à Polícia Federal (PF) e disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) leu e pediu alterações em uma minuta de teor golpista que previa a anulação do resultado das eleições de 2022. >