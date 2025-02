ACESSO PRIVILEGIADO

Quem é o ajudante de ordens de Lula, cargo ocupado por Mauro Cid no governo Bolsonaro?

Ex-ajudante de ordens da Presidência revelou detalhes da atuação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na tentativa de golpe de Estado

Em delação premiada, que teve o sigilo derrubado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência, revelou detalhes da atuação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022 e no gabinete do ódio no Palácio do Planalto.>