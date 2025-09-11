Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Julgamento de Bolsonaro retoma com voto de Cármen Lúcia; assista ao vivo

Maioria para condenar o ex-presidente pode ser formada com voto da ministra

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 14:13

A ministra Cármen Lúcia
A ministra Cármen Lúcia Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus acusados de tentativa de golpe de estado, a partir das 14 horas desta quinta-feira (11). Na sessão de hoje, votam os ministros Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Com dois votos favoráveis e um contrário, o ex-presidente pode ser condenado hoje. 

Votaram por declarar Jair Bolsonaro culpado os ministros Alexandre de Moraes, relator do caso, e Flávio Dino, que fizeram suas manifestações na terça (9). Luiz Fux, em um voto que durou 13 horas, pediu a absolvição.

O julgamento será retomado com o voto da ministra Cármen Lúcia. A expectativa, tanto da acusação quanto das defesas, é que ela confirme o voto pela condenação de Bolsonaro, formando maioria. A previsão é feita com base em manifestações anteriores da magistrada, em especial, no recebimento da denúncia, em março, quando proferiu duro voto crítico aos réus. 

Já há maioria para condenação em relação a dois réus: o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator; e o general Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e candidato a vice-presidente de Jair Bolsonaro em 2022.

Assim como Moraes e Dino, Fux também os considerou culpados pelo crime de atentar contra o Estado Democrático de Direito. Além de Bolsonaro, Fux votou pela absolvição de outros cinco réus, divergindo de Moraes e Dino. Assim, o placar encontra-se em 2 a 1 pela condenação dos seguintes réus: Alexandre Ramagem (ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin)), Almir Garnier (ex-comandante da Marinha), Anderson Torres (ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal), Augusto Heleno (ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI)) e Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa). 

Antes dos votos pela absolvição, contudo, Fux votou pela anulação total do processo, por “incompetência absoluta” do Supremo para julgar a trama golpista, uma vez que nenhum dos réus ocupa cargo com foro privilegiado na Corte. Neste ponto, ele divergiu de Moraes e Dino, que reafirmaram a competência da Primeira Turma para julgar o caso.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Voto de Cármen Lúcia deve definir rumo do julgamento de Jair Bolsonaro

Primeira Turma do STF decide nesta 5ª se condena ou absolve Bolsonaro

Fux vota para absolver Bolsonaro de todos os crimes no julgamento da tentativa de golpe

Mais recentes

Imagem - De herdeiro milionário a vida reclusa: como vive hoje Andreas, irmão de Suzane von Richthofen

De herdeiro milionário a vida reclusa: como vive hoje Andreas, irmão de Suzane von Richthofen
Imagem - Chacina em Joinville: homem mata mulher, enteados e deixa sogra ferida

Chacina em Joinville: homem mata mulher, enteados e deixa sogra ferida
Imagem - Irmão ameaça chamar polícia depois de visita surpresa de Suzane von Richthofen

Irmão ameaça chamar polícia depois de visita surpresa de Suzane von Richthofen

MAIS LIDAS

Imagem - Irmão ameaça chamar polícia depois de visita surpresa de Suzane von Richthofen
01

Irmão ameaça chamar polícia depois de visita surpresa de Suzane von Richthofen

Imagem - Nova Orla de Pituaçu terá quiosques, música e gastronomia; confira
02

Nova Orla de Pituaçu terá quiosques, música e gastronomia; confira

Imagem - Médica encontrada morta após ser acusada de matar o marido fez faculdade em Salvador
03

Médica encontrada morta após ser acusada de matar o marido fez faculdade em Salvador

Imagem - Dia do Brigadeiro: aprenda a receita perfeita para o doce ficar com gostinho de infância
04

Dia do Brigadeiro: aprenda a receita perfeita para o doce ficar com gostinho de infância