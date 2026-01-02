MINAS GERAIS

Idoso morre após cirurgia e família denuncia instrumento esquecido no corpo em hospital

Caso é investigado

Esther Morais

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 10:25

Pinça foi esquecida dentro do corpo Crédito: Rádio Nova FM/Reprodução

Um idoso de 68 anos morreu na véspera do Natal após passar por duas cirurgias no Hospital Municipal de João Pinheiro, no Noroeste de Minas Gerais. A família de Manoel Cardoso de Brito acusa a unidade de saúde de erro médico e afirma que uma pinça cirúrgica foi esquecida dentro do corpo do paciente após o primeiro procedimento. As informações são do g1 MG.

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que houve a retirada de um corpo estranho durante a cirurgia e informou que abriu uma sindicância para apurar o caso.

Manoel passou mal em casa no dia 4 de dezembro e foi levado à Unidade de Pronto Atendimento do município. Após exames, os médicos indicaram a necessidade de uma cirurgia de urgência, realizada no dia seguinte. Segundo a família, a equipe médica informou que o procedimento ocorreu normalmente e que o paciente apresentava uma úlcera gástrica. Ele ficou dois dias internado na UTI e depois foi transferido para um quarto.

Durante a internação, o idoso apresentou dores e sonolência excessiva, o que chamou a atenção da cuidadora contratada pela família. No dia 11 de dezembro, após suspeita de um AVC, foi realizada uma tomografia. De acordo com o boletim de ocorrência, pouco depois do exame Manoel foi levado às pressas para uma segunda cirurgia, sem que os familiares fossem informados sobre o motivo.

Após o procedimento, os médicos disseram que haviam retirado um dreno e pus da cavidade interna. O paciente retornou à UTI, mas não resistiu e morreu no dia 24 de dezembro, após 13 dias de internação, um dia antes de completar 69 anos.

Após a morte, a família teve conhecimento de uma tomografia divulgada por uma rádio local que indicaria a presença de uma pinça cirúrgica dentro do corpo do paciente. Segundo o advogado dos familiares, Iuri Evangelista Furtado, a partir desse exame começaram a ser adotadas medidas legais.

Ele afirmou que vai solicitar todos os prontuários, laudos, exames e registros clínicos e administrativos do Hospital Municipal para acompanhar as apurações. A Polícia Civil informou que, por estar em regime de plantão, não repassou detalhes sobre o caso.