Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

STF forma maioria para a condenação de Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado

Ainda falta o voto do ministro Cristiano Zanin

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 16:00

Cármen Lucia
Cármen Lucia Crédito: ROSINEI COUTINHO/STF

A ministra Carmen Lúcia votou para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros sete réus pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, durante a sessão que acontece na tarde desta quinta-feira (11). 

Antes disso, ela já tinha se posicionado favorável à punição também por organização criminosa, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Leia mais

Imagem - Julgamento de Bolsonaro retoma com voto de Cármen Lúcia; assista ao vivo

Julgamento de Bolsonaro retoma com voto de Cármen Lúcia; assista ao vivo

Com isso, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) já tem maioria para condenar todos os réus por estes crimes. 

"O panorama fático está demonstrado, está comprovada a violência e a grave ameaça", disse a ministra durante a explanação do seu voto.

Veja imagens da sessão desta quinta (11) do julgamento de Bolsonaro

Imagens do julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, nesta quinta-feira (11) por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Imagens do julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, nesta quinta-feira (11) por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Imagens do julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, nesta quinta-feira (11) por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Imagens do julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, nesta quinta-feira (11) por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Imagens do julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, nesta quinta-feira (11) por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Imagens do julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, nesta quinta-feira (11) por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Imagens do julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, nesta quinta-feira (11) por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Imagens do julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, nesta quinta-feira (11) por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Imagens do julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, nesta quinta-feira (11) por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Imagens do julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, nesta quinta-feira (11) por Marcelo Camargo/Agência Brasil
1 de 10
Imagens do julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, nesta quinta-feira (11) por Marcelo Camargo/Agência Brasil

Até o momento, o placar está em três a um para a condenação de Bolsonaro, com três votos favoráveis a punição, de Moraes, Dino e, agora, Carmen Lúcia, e um voto contrário, do ministro Luiz Fux.

Além dela, ainda falta o voto do presidente da Primeira Turma, Cristino Zanin. A expectativa é que o ele consiga votar ainda nesta sessão.

Leia mais

Imagem - Com voto de Carmen Lúcia, STF já tem maioria para condenar Bolsonaro por organização criminosa

Com voto de Carmen Lúcia, STF já tem maioria para condenar Bolsonaro por organização criminosa

Imagem - Fux vota para absolver Bolsonaro de todos os crimes no julgamento da tentativa de golpe

Fux vota para absolver Bolsonaro de todos os crimes no julgamento da tentativa de golpe

Imagem - Dino vota pela condenação de Bolsonaro e por penas menores para aliados

Dino vota pela condenação de Bolsonaro e por penas menores para aliados

Mais recentes

Imagem - Veja como o consumo elevado de ultraprocessados pode aumentar o risco de câncer de pulmão

Veja como o consumo elevado de ultraprocessados pode aumentar o risco de câncer de pulmão
Imagem - Bob’s dará 50% de desconto em milk shakes nesta sexta (12); veja como conseguir

Bob’s dará 50% de desconto em milk shakes nesta sexta (12); veja como conseguir
Imagem - Com voto de Carmen Lúcia, STF já tem maioria para condenar Bolsonaro por organização criminosa

Com voto de Carmen Lúcia, STF já tem maioria para condenar Bolsonaro por organização criminosa

MAIS LIDAS

Imagem - Julgamento de Bolsonaro retoma com voto de Cármen Lúcia; assista ao vivo
01

Julgamento de Bolsonaro retoma com voto de Cármen Lúcia; assista ao vivo

Imagem - É peruca ou implante? Veja o que Luiz Fux já falou sobre o cabelo
02

É peruca ou implante? Veja o que Luiz Fux já falou sobre o cabelo

Imagem - Chacina em Joinville: homem mata mulher, enteados e deixa sogra ferida
03

Chacina em Joinville: homem mata mulher, enteados e deixa sogra ferida

Imagem - Gusttavo Lima cancelou show após esposa encontrar conversas no celular dele com Thiago Brava, diz colunista
04

Gusttavo Lima cancelou show após esposa encontrar conversas no celular dele com Thiago Brava, diz colunista