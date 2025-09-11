3x1

STF forma maioria para a condenação de Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado

Ainda falta o voto do ministro Cristiano Zanin

Monique Lobo

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 16:00

Cármen Lucia Crédito: ROSINEI COUTINHO/STF

A ministra Carmen Lúcia votou para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros sete réus pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, durante a sessão que acontece na tarde desta quinta-feira (11).

Antes disso, ela já tinha se posicionado favorável à punição também por organização criminosa, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Com isso, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) já tem maioria para condenar todos os réus por estes crimes.

"O panorama fático está demonstrado, está comprovada a violência e a grave ameaça", disse a ministra durante a explanação do seu voto.

Até o momento, o placar está em três a um para a condenação de Bolsonaro, com três votos favoráveis a punição, de Moraes, Dino e, agora, Carmen Lúcia, e um voto contrário, do ministro Luiz Fux.