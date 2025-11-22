Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'A gente vai reagir': o vídeo de Flávio Bolsonaro que levou o pai à prisão

Mensagem divulgada na véspera mobilizou apoiadores e, segundo Moraes, criou risco de tumulto e fuga

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 10:04

Flávio Bolsonaro gravou vídeo
Flávio Bolsonaro gravou vídeo Crédito: Reprodução

A prisão de Jair Bolsonaro, ocorrida por volta das 6h deste sábado (22), foi ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes após a Polícia Federal (PF) apontar risco à ordem pública. O motivo central: a divulgação, na sexta-feira, de um vídeo em que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) conclamava apoiadores a se mobilizar diante do condomínio onde o ex-presidente cumpre medida cautelar em uma vigília.

A gravação feita por Flávio incentivava militantes a ocupar a área em frente à casa do pai. “Com a sua força, a força do povo, a gente vai reagir e resgatar o Brasil desse cativeiro que ele se encontra hoje”, declarou o senador. Em outro trecho, acrescentou: “Vamos pedir a Deus que aplique a sua justiça aos que perseguem tanta gente inocente e ajudam os verdadeiros bandidos a se manterem no poder. Não tem mal que dure para sempre”.

Bolsonaro e seus filhos

Bolsonaro com os filhos por Reprodução
Flávio, Jair, Eduardo e Carlos Bolsonaro por Divulgação
Bolsonaro com os filhos por Reprodução
Bolsonaro com os filhos por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Bolsonaro e Flávio por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Jair e Carlos Bolsonaro por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Jair com Eduardo Bolsonaro por Reprodução
Jair com Eduardo Bolsonaro por Presidência da República
Jair com Eduardo Bolsonaro por Reprodução
Jair com Eduardo Bolsonaro por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Bolsonaro com Eduardo e Carlos por Reprodução
1 de 24
Bolsonaro com os filhos por Reprodução

A manifestação circulou rapidamente nas redes sociais, e a Polícia Federal, ainda na sexta, solicitou a prisão para evitar novos atos que pudessem comprometer o cumprimento das medidas impostas pelo STF.

Moraes fundamentou sua decisão alertando que a mobilização convocada por Flávio Bolsonaro “tem alta possibilidade de colocar em risco a prisão domiciliar imposta e a efetividade das medidas cautelares, facilitando eventual tentativa de fuga” do ex-presidente.

Além disso, no despacho, o ministro estabeleceu novas restrições: determinou que uma audiência de custódia por videoconferência aconteça já no domingo na Superintendência da PF no Distrito Federal, prevê atendimento médico integral a Bolsonaro, e exige que todas as visitas sejam previamente autorizadas pelo STF - excetuando-se apenas advogados e equipe médica. Ele também mencionou como precedente uma fuga de outro condenado (Alexandre Rodrigues Ramagem), que se evadiu para Miami, para reforçar a “possibilidade de tentativa de fuga” de Bolsonaro.

Por fim, Moraes reforça que a presença de apoiadores nas proximidades do condomínio do ex-presidente, especialmente em manifestação convocada pelo próprio filho, não é apenas um risco simbólico: na visão dele, representa um “modo de operar” típico de organizações criminosas - usar manifestações populares para assegurar vantagens pessoais e fraudar a aplicação da lei.

Também ontem, Bolsonaro apareceu usando tornozeleira eletrônica na garagem de casa e acenou para apoiadores durante visita do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), cenário que reforçou a movimentação de simpatizantes na região e acendeu o alerta das autoridades.

Leia mais

Imagem - Bolsonaro tentou romper tornozeleira, diz Moraes em decisão que determinou prisão

Bolsonaro tentou romper tornozeleira, diz Moraes em decisão que determinou prisão

Imagem - Jair Bolsonaro se torna o quarto ex-presidente do Brasil a ser preso

Jair Bolsonaro se torna o quarto ex-presidente do Brasil a ser preso

Imagem - Flávio convoca vigília na frente do condomínio de Bolsonaro

Flávio convoca vigília na frente do condomínio de Bolsonaro

Tags:

Jair Bolsonaro Flávio Bolsonaro

Mais recentes

Imagem - Moraes nega pedido de prisão domiciliar humanitária para Bolsonaro

Moraes nega pedido de prisão domiciliar humanitária para Bolsonaro
Imagem - Após ser preso, Bolsonaro vai passar por audiência de custódia; veja próximos passos

Após ser preso, Bolsonaro vai passar por audiência de custódia; veja próximos passos
Imagem - Michelle não estava em casa quando Bolsonaro foi preso: 'Confio na Justiça de Deus'

Michelle não estava em casa quando Bolsonaro foi preso: 'Confio na Justiça de Deus'

MAIS LIDAS

Imagem - Sem cumprir exigências, Mirassol pode perder vaga na Libertadores e beneficiar Bahia
01

Sem cumprir exigências, Mirassol pode perder vaga na Libertadores e beneficiar Bahia

Imagem - Antes da data final: governo antecipa obrigatoriedade de nova identidade para grupo
02

Antes da data final: governo antecipa obrigatoriedade de nova identidade para grupo

Imagem - Veja o que o Vitória precisa fazer nas rodadas finais da Série A para escapar do rebaixamento
03

Veja o que o Vitória precisa fazer nas rodadas finais da Série A para escapar do rebaixamento

Imagem - Bolsonaro tentou romper tornozeleira, diz Moraes em decisão que determinou prisão
04

Bolsonaro tentou romper tornozeleira, diz Moraes em decisão que determinou prisão