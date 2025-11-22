MEDIDA CAUTELAR

Jair Bolsonaro é preso pela Polícia Federal

Prisão ainda não faz parte do cumprimento da pena de 27 anos por tentativa de golpe

Carol Neves

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 06:44

Jair Bolsonaro está preso Crédito: Hugo Barreto/Metrópoles

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi preso neste sábado (22) após ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A detenção é preventiva e ocorre logo após a condenação do ex-presidente a 27 anos e 3 meses por tentar um golpe de Estado após perder as eleições de 2022. Bolsonaro foi levado para a Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, onde ficará em uma sala de Estado, espaço destinado a autoridades.

A Polícia Federal confirmou, em nota, o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido pelo STF. A medida tem caráter cautelar e não corresponde ainda ao início do cumprimento da pena, já que o prazo para os últimos recursos da defesa termina na segunda-feira. Só após essa etapa o processo poderá transitar em julgado.

Bolsonaro já estava em prisão domiciliar desde o início de agosto, também por ordem do STF.

Bolsonaro e seus filhos 1 de 24

Segundo apurações da TV Globo, a decisão teve como fundamento a garantia da ordem pública. Até o momento, apenas Bolsonaro teve a prisão decretada. Outros condenados no mesmo caso seguem em liberdade. Já o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), também alvo de decisão de Moraes na sexta-feira, fugiu para os Estados Unidos após sua condenação no contexto da trama golpista.

A determinação pela prisão do ex-presidente ocorreu um dia depois de o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) convocar apoiadores para uma vigília em frente ao condomínio onde Bolsonaro mora. O ex-presidente já estava em prisão domiciliar em outro processo, que investiga tentativa de obstruir o julgamento sobre a tentativa de golpe. Nesse caso paralelo, seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), é réu.

Na noite anterior à decisão, a defesa de Bolsonaro pediu ao Supremo que a prisão domiciliar fosse mantida. Os advogados alegaram que o ex-presidente enfrenta problemas de saúde e que uma transferência representaria risco ao seu quadro clínico.