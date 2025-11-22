POLÍTICA

Jair Bolsonaro se torna o quarto ex-presidente do Brasil a ser preso

Relembre os ex-mandatários que já foram presos desde a redemocratização

Com a detenção realizada na manhã deste sábado (22), Jair Bolsonaro (PL) passou a integrar a lista de ex-presidentes que já foram presos desde a redemocratização. A ordem de prisão foi emitida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após a Polícia Federal solicitar a custódia do ex-mandatário.

O pedido ocorreu em razão de uma convocação de vigília convocada para acontecer em frente à casa de Bolsonaro, que para a PF colocaria a ordem pública em risco.

A prisão, no entanto, não está diretamente associada à condenação imposta em setembro, quando o STF definiu a pena de 27 anos e três meses de prisão no processo da trama golpista. Bolsonaro deve cumprir essa pena inicialmente em regime fechado, mas sua defesa solicitou ontem que o STF conceda prisão domiciliar por motivo da saúde prejudicada do cliente. O pedido ainda não foi apreciado.

Relembre ex-presidentes já presos

Lula – O atual presidente foi detido em abril de 2018 no âmbito da Operação Lava Jato. A sentença, assinada pelo então juiz Sérgio Moro, afirmava que Lula teria sido beneficiado com um apartamento triplex no Guarujá (SP) como forma de propina da OAS.

Michel Temer – Também alvo da Lava Jato, Temer foi preso preventivamente em março de 2019 sob suspeita de corrupção.

Fernando Collor – O ex-presidente foi detido em 24 de abril deste ano, em Maceió (AL). A prisão ocorreu após condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em um processo que tratava de desvios na BR Distribuidora.