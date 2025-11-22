Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jair Bolsonaro se torna o quarto ex-presidente do Brasil a ser preso

Relembre os ex-mandatários que já foram presos desde a redemocratização

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 07:42

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro Crédito: Divulgação

Com a detenção realizada na manhã deste sábado (22), Jair Bolsonaro (PL) passou a integrar a lista de ex-presidentes que já foram presos desde a redemocratização. A ordem de prisão foi emitida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após a Polícia Federal solicitar a custódia do ex-mandatário.

O pedido ocorreu em razão de uma convocação de vigília convocada para acontecer em frente à casa de Bolsonaro, que para a PF colocaria a ordem pública em risco.

Leia mais

Imagem - Bolsonaro ficará preso em 'sala de Estado' da PF, espaço para autoridades

Bolsonaro ficará preso em 'sala de Estado' da PF, espaço para autoridades

Imagem - Convocação para vigília e risco de aglomeração motivaram prisão de Bolsonaro

Convocação para vigília e risco de aglomeração motivaram prisão de Bolsonaro

Imagem - Jair Bolsonaro é preso pela Polícia Federal

Jair Bolsonaro é preso pela Polícia Federal

A prisão, no entanto, não está diretamente associada à condenação imposta em setembro, quando o STF definiu a pena de 27 anos e três meses de prisão no processo da trama golpista. Bolsonaro deve cumprir essa pena inicialmente em regime fechado, mas sua defesa solicitou ontem que o STF conceda prisão domiciliar por motivo da saúde prejudicada do cliente. O pedido ainda não foi apreciado. 

As fotos do interrogatório de Jair Bolsonaro no STF

Bolsonaro segura constituição antes do interrogatório por Antonio Augusto/STF
Bolsonaro frente a frente com Moraes por Antonio Augusto/STF
Bolsonaro ao lado de advogado por Antonio Augusto/STF
Outros réus do "núcleo crucial" acompanham o depoimento por Antonio Augusto/STF
Moraes e Gonet conversam à frente de Bolsonaro por Antonio Augusto/STF
Depoimento é exibido em telão no STF por Antonio Augusto/STF
1 de 6
Bolsonaro segura constituição antes do interrogatório por Antonio Augusto/STF

Relembre ex-presidentes já presos

Lula – O atual presidente foi detido em abril de 2018 no âmbito da Operação Lava Jato. A sentença, assinada pelo então juiz Sérgio Moro, afirmava que Lula teria sido beneficiado com um apartamento triplex no Guarujá (SP) como forma de propina da OAS.

Michel Temer – Também alvo da Lava Jato, Temer foi preso preventivamente em março de 2019 sob suspeita de corrupção.

Fernando Collor – O ex-presidente foi detido em 24 de abril deste ano, em Maceió (AL). A prisão ocorreu após condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em um processo que tratava de desvios na BR Distribuidora.

Jair Bolsonaro – Agora, junta-se ao grupo de ex-líderes do Executivo que passaram pela prisão no período democrático.

Tags:

Jair Bolsonaro

Mais recentes

Imagem - Bolsonaro tentou romper tornozeleira, diz Moraes em decisão que determinou prisão

Bolsonaro tentou romper tornozeleira, diz Moraes em decisão que determinou prisão
Imagem - Michelle se pronuncia após prisão de Bolsonaro: ‘O Brasil precisa de nossa intercessão’

Michelle se pronuncia após prisão de Bolsonaro: ‘O Brasil precisa de nossa intercessão’
Imagem - Plantão da Globo interrompe programação e anuncia prisão de Bolsonaro; veja como foi

Plantão da Globo interrompe programação e anuncia prisão de Bolsonaro; veja como foi

MAIS LIDAS

Imagem - Sem cumprir exigências, Mirassol pode perder vaga na Libertadores e beneficiar Bahia
01

Sem cumprir exigências, Mirassol pode perder vaga na Libertadores e beneficiar Bahia

Imagem - Antes da data final: governo antecipa obrigatoriedade de nova identidade para grupo
02

Antes da data final: governo antecipa obrigatoriedade de nova identidade para grupo

Imagem - Veja o que o Vitória precisa fazer nas rodadas finais da Série A para escapar do rebaixamento
03

Veja o que o Vitória precisa fazer nas rodadas finais da Série A para escapar do rebaixamento

Imagem - Bolsonaro tentou romper tornozeleira, diz Moraes em decisão que determinou prisão
04

Bolsonaro tentou romper tornozeleira, diz Moraes em decisão que determinou prisão