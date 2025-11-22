DF

Convocação para vigília e risco de aglomeração motivaram prisão de Bolsonaro

Prisão ainda não acontece como início de cumprimento da pena pela trama golpista

Carol Neves

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 07:23

Jair Bolsonaro Crédito: HUGO BARRETO/METRÓPOLES

A ordem de prisão de Jair Bolsonaro, detido neste sábado (22), foi determinada por Alexandre de Moraes atendendo a um pedido da Polícia Federal, que apontou risco à ordem pública com a domiciliar do ex-presidente. Após a decisão, Bolsonaro foi conduzido à Superintendência da PF em Brasília.

A corporação confirmou o cumprimento do mandado em nota oficial: "A Polícia Federal cumpriu neste sábado (22/11), em Brasília/DF, um mandado de prisão preventiva em cumprimento a decisão do Supremo Tribunal Federal", diz nota.

Ontem à noite, o filho mais velho do ex-presidente, Flávio Bolsonaro, chegou a pedir que apoiadores fizessem uma vigília em frente à casa do pai, horas depois da defesa solicitar que o político cumprisse sua pena em domiciliar. A defesa listou 10 condições de saúde que deixariam Bolsonaro em risco se fosse para prisão fechada. Para a PF, a possibilidade de aglomerações em frente à casa do líder do PL ia gerar riscos à segurança pública.

Antes da nova determinação, Bolsonaro já estava sob prisão domiciliar desde agosto, em meio à investigação sobre articulações atribuídas a seu filho Eduardo Bolsonaro para pressionar o Judiciário por meio de eventuais sanções do governo de Donald Trump contra autoridades brasileiras. A PGR denunciou Eduardo, que se tornou réu no Supremo.

A domiciliar foi imposta depois que Moraes concluiu que o ex-presidente desrespeitou medidas anteriores - entre elas o uso obrigatório de tornozeleira eletrônica, a proibição de utilizar redes sociais, de circular à noite ou nos fins de semana e de manter contato com o próprio filho. A situação se agravou quando Bolsonaro participou, por telefone, de manifestações que pediam anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. Os registros dessas participações, divulgados por seus filhos nas redes, foram interpretados pelo ministro como tentativa de burlar as ordens judiciais.

Paralelamente, Bolsonaro carrega outra frente de pressão: a condenação a 27 anos e 3 meses de prisão pela tentativa de golpe de Estado após o resultado das eleições de 2022. A Primeira Turma do STF formou maioria de quatro votos a um para responsabilizá-lo por tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, organização criminosa e crimes contra o patrimônio público. Apenas Luiz Fux divergiu.

Trama golpista

O processo também atingiu o núcleo militar e político próximo ao ex-presidente. Foram condenados Braga Netto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Anderson Torres e o ex-comandante da Marinha Almir Garnier. A delação premiada do ex-ajudante de ordens Mauro Cid reforçou os elementos que embasaram as sentenças. Já o deputado Alexandre Ramagem teve parte do processo suspensa pela Câmara, que brecou o andamento dos pontos referentes a dano e deterioração do patrimônio tombado até o fim do mandato.

Para a Corte, Bolsonaro exerceu papel de liderança na tentativa de impedir a posse de Lula. As investigações apontam que o plano incluía desde manobras para decretar estado de sítio até a elaboração de um documento golpista apresentado aos comandantes das Forças Armadas. Ex-chefes militares confirmaram reuniões no Alvorada nas quais Bolsonaro discutiu alternativas à derrota eleitoral, além de relatarem pressão sobre a cúpula para aderir ao esquema.

Mensagens apreendidas pela PF reforçaram o cenário. Em novembro de 2022, o general da reserva Mario Fernandes informou ao então ministro Luiz Eduardo Ramos que “o decreto é real, foi despachado ontem com o presidente”. No mês seguinte, Mauro Cid comunicou ao general Freire Gomes que Bolsonaro havia “enxugado” o texto apresentado anteriormente.

Os ministros também consideraram que Bolsonaro tinha conhecimento de planos mais graves, voltados contra Lula, Alckmin e Moraes - ações previstas no documento chamado “Punhal Verde e Amarelo”, produzido por Mario Fernandes dentro do Palácio do Planalto e levado ao Alvorada.

Durante interrogatório no STF, em junho, Bolsonaro alegou que apenas tratou de hipóteses previstas na Constituição, afirmando: " Se nós fôssemos prosseguir no estado de sítio ou até mesmo de defesa, as medidas seriam outras (...). Não tinha clima, não tinha oportunidade e não tínhamos uma base minimamente sólida para se fazer qualquer coisa".