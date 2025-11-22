Acesse sua conta
Bolsonaro ficará preso em 'sala de Estado' da PF, espaço para autoridades

Local é reservado para autoridades como presidentes da república e altas figuras de estado

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 07:27

Jair Bolsonaro está preso
Jair Bolsonaro está preso Crédito: Hugo Barreto/Metrópoles

Preso preventivamente por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está custodiado em uma sala da Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal. Ele ficará em uma sala de Estado, local reservado para autoridades como o presidentes da república e altas figuras de estado.

O espaço onde Bolsonaro está preso é o mesmo onde foram detidos o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente Michel Temer. Eles ficaram, respectivamente, em salas na superintendência da PF em Curitiba (PR) e São Paulo.

Jair Bolsonaro faz agora exames médicos. A prisão ocorreu por conta de chamamentos de vigílias e aglomerações que poderiam colocar em risco a integridade física do ex-presidente e de terceiros que pudessem participar dessas possíveis manifestações que estavam sendo convocadas pelas redes sociais, segundo a TV Globo.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), por exemplo, convocou apoiadores para uma vigília em frente ao condomínio onde Bolsonaro mora. O ex-presidente já estava em prisão domiciliar em outro processo, que investiga tentativa de obstruir o julgamento sobre a tentativa de golpe. Nesse caso paralelo, seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), é réu.

Na noite anterior à decisão, a defesa de Bolsonaro pediu ao Supremo que a prisão domiciliar fosse mantida. Os advogados alegaram que o ex-presidente enfrenta problemas de saúde e que uma transferência representaria risco ao seu quadro clínico.

“O certo é que a alteração da prisão domiciliar hoje já cumprida pelo peticionário terá graves consequências e representa risco à sua vida”, afirmou a defesa na petição enviada ao STF.

