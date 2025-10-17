Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Por que Lamine Yamal não assina mais camisas? Entenda a estratégia do jovem do Barça

Jogador de 18 anos quer comercializar sua assinatura

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 10:09

Lamine Yamal
Lamine Yamal Crédito: Shutterstock

O atacante Lamine Yamal, de apenas 18 anos, tem se destacado não só em campo, mas também fora dele. O jogador do Barcelona tem evitado assinar camisetas, bonés e bloquinhos de fãs. Segundo o Mundo Deportivo, da Espanha, o motivo é estratégico: Yamal quer comercializar sua assinatura e está em avançadas negociações com uma empresa especializada em produtos autografados de estrelas do esporte.

Por enquanto, o jovem atacante tem se limitado a posar para fotos com torcedores, sem utilizar a caneta para deixar seu nome. O Barcelona está ciente da situação e não se opôs à decisão. Esse tipo de ação é comum nos esportes americanos, especialmente na NBA, onde atletas frequentemente vendem autógrafos em bolas, camisas e outros itens.

Lamine Yamal curte férias no Brasil

Yamal jogando futebol na Rocinha por Reprodução
Gabriel Medina e Yamal por Reprodução
Yamal com Neymar e amigos por Reprodução
Lamine Yamal curte férias no Brasil por Reprodução
1 de 4
Yamal jogando futebol na Rocinha por Reprodução

Recentemente, Lamine Yamal também esteve envolvido em uma polêmica entre o clube catalão e a seleção espanhola. Após retornar machucado da Data Fifa de setembro, o Barcelona demonstrou insatisfação. Mesmo convocado novamente em outubro, acabou cortado após reclamações da diretoria.

Dentro de campo, o Barcelona se prepara para enfrentar o Girona neste sábado, às 11h15, pela LaLiga, ocupando atualmente a segunda posição, dois pontos atrás do Real Madrid. A equipe encara ainda compromissos importantes na semana: na terça-feira, às 13h45 (horário de Brasília), recebe o Olympique pela Champions League e, no domingo seguinte (26), disputa o clássico contra o Real Madrid pelo Espanhol.

Tags:

Lamine Yamal Barcelona Futebol

Mais recentes

Imagem - Torcedora que flagrou traição em jogo do Sport quebra o silêncio e desmente boato sobre ex

Torcedora que flagrou traição em jogo do Sport quebra o silêncio e desmente boato sobre ex
Imagem - Jair Ventura destaca importância da vitória no Ba-Vi na luta contra o Z-4: ‘Voltamos à briga’

Jair Ventura destaca importância da vitória no Ba-Vi na luta contra o Z-4: ‘Voltamos à briga’
Imagem - Herói do Vitória no Ba-Vi, Cáceres celebra: 'Precisávamos vencer de qualquer jeito'

Herói do Vitória no Ba-Vi, Cáceres celebra: 'Precisávamos vencer de qualquer jeito'

MAIS LIDAS

Imagem - Cientistas já sabem quando e como ocorrerá a próxima extinção em massa do planeta, e ela é mais cedo do que se pensa
01

Cientistas já sabem quando e como ocorrerá a próxima extinção em massa do planeta, e ela é mais cedo do que se pensa

Imagem - A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)
02

A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)

Imagem - Mulher se veste de homem para matar travesti após furto em casa de prostituição
03

Mulher se veste de homem para matar travesti após furto em casa de prostituição

Imagem - Mãe de Tata teria postado indiretas pouco antes de Cocielo anunciar separação; veja
04

Mãe de Tata teria postado indiretas pouco antes de Cocielo anunciar separação; veja