Por que Lamine Yamal não assina mais camisas? Entenda a estratégia do jovem do Barça

Carol Neves
Publicado em 17 de outubro de 2025 às 10:09
O atacante Lamine Yamal, de apenas 18 anos, tem se destacado não só em campo, mas também fora dele. O jogador do Barcelona tem evitado assinar camisetas, bonés e bloquinhos de fãs. Segundo o Mundo Deportivo, da Espanha, o motivo é estratégico: Yamal quer comercializar sua assinatura e está em avançadas negociações com uma empresa especializada em produtos autografados de estrelas do esporte.
Por enquanto, o jovem atacante tem se limitado a posar para fotos com torcedores, sem utilizar a caneta para deixar seu nome. O Barcelona está ciente da situação e não se opôs à decisão. Esse tipo de ação é comum nos esportes americanos, especialmente na NBA, onde atletas frequentemente vendem autógrafos em bolas, camisas e outros itens.
Lamine Yamal curte férias no Brasil
Recentemente, Lamine Yamal também esteve envolvido em uma polêmica entre o clube catalão e a seleção espanhola. Após retornar machucado da Data Fifa de setembro, o Barcelona demonstrou insatisfação. Mesmo convocado novamente em outubro, acabou cortado após reclamações da diretoria.
Dentro de campo, o Barcelona se prepara para enfrentar o Girona neste sábado, às 11h15, pela LaLiga, ocupando atualmente a segunda posição, dois pontos atrás do Real Madrid. A equipe encara ainda compromissos importantes na semana: na terça-feira, às 13h45 (horário de Brasília), recebe o Olympique pela Champions League e, no domingo seguinte (26), disputa o clássico contra o Real Madrid pelo Espanhol.