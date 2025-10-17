FUTEBOL

Por que Lamine Yamal não assina mais camisas? Entenda a estratégia do jovem do Barça

Jogador de 18 anos quer comercializar sua assinatura

Carol Neves

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 10:09

Lamine Yamal Crédito: Shutterstock

O atacante Lamine Yamal, de apenas 18 anos, tem se destacado não só em campo, mas também fora dele. O jogador do Barcelona tem evitado assinar camisetas, bonés e bloquinhos de fãs. Segundo o Mundo Deportivo, da Espanha, o motivo é estratégico: Yamal quer comercializar sua assinatura e está em avançadas negociações com uma empresa especializada em produtos autografados de estrelas do esporte.

Por enquanto, o jovem atacante tem se limitado a posar para fotos com torcedores, sem utilizar a caneta para deixar seu nome. O Barcelona está ciente da situação e não se opôs à decisão. Esse tipo de ação é comum nos esportes americanos, especialmente na NBA, onde atletas frequentemente vendem autógrafos em bolas, camisas e outros itens.

Recentemente, Lamine Yamal também esteve envolvido em uma polêmica entre o clube catalão e a seleção espanhola. Após retornar machucado da Data Fifa de setembro, o Barcelona demonstrou insatisfação. Mesmo convocado novamente em outubro, acabou cortado após reclamações da diretoria.