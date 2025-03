FILA ANDOU!

10 dias após anunciar término, Melody surge com novo namorado e choca seguidores: 'Outro, já?'

Notícia deixou os fãs surpreendidos neste terça-feira (11)

Dez dias após anunciar o fim do seu namoro com Guilherme Stábile, a cantora Melody, de 18 anos, já tem um novo amor. Nesta terça-feira (11), a artista anunciou em suas redes sociais que está em um romance com o fisiculturista João Pancera. >