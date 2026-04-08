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Enquete BBB 26: quem você quer que ganhe o programa?

Com sete participantes na disputa, público já pode escolher quem deve vencer o reality que termina no dia 21 de abril

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de abril de 2026 às 10:25

BBB 26
BBB 26 Crédito: Reprodução

O Big Brother Brasil 26 entrou em sua reta final e já tem o grupo de finalistas definido. Após a eliminação de Samira no último paredão, sete participantes seguem na disputa pelo prêmio que ultrapassa R$ 5 milhões.

A competição agora se concentra entre Ana Paula Renault, Gabriela, Jordana, Juliano Floss, Leandro, Marciele e Milena, nomes que continuam na casa e disputam a preferência do público nesta fase decisiva.

Pódio no Sincerão no BBB 26

Pódio no Sincerão: 1º Gabriela 2º Marciele 3º Jordana por Reprodução/TV Globo
Pódio no Sincerão: 1º lugar: Milena 2º lugar: Samira 3º lugar: Ana Paula Renault por Reprodução/TV Globo
Pódio no Sincerão: 1º lugar: Leandro 2º lugar: Juliano Floss 3º lugar: Milena por Reprodução/TV Globo
Pódio no Sincerão: 1º lugar: Ana Paula Renault 2º lugar: Milena 3º lugar: Juliano Floss por Reprodução/TV Globo
Pódio no Sincerão: 1º lugar: Juliano Floss 2º lugar: Ana Paula Renault 3º lugar: Milena por Reprodução/TV Globo
Pódio no Sincerão: 1º lugar: Samira 2º lugar: Milena 3º lugar: Ana Paula Renault por Reprodução/TV Globo
Pódio no Sincerão: 1º lugar: Marciele 2º lugar: Jordana 3º lugar: Gabriela por Reprodução/TV Globo
Pódio no Sincerão: 1º lugar: Jordana 2º lugar: Marciele 3º lugar: Gabriela por Reprodução/TV Globo
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Pódio no Sincerão: 1º Gabriela 2º Marciele 3º Jordana por Reprodução/TV Globo

Com a final marcada para o dia 21 de abril, o reality intensifica a mobilização dos fãs, que acompanham cada movimento dos participantes e já começam a definir seus favoritos ao título. Enquetes online também ajudam a medir a popularidade dos confinados fora da casa.

A votação aberta ao público permite indicar quem merece vencer o programa, refletindo a torcida formada ao longo da temporada. Nesta etapa, estratégias, alianças e comportamento dentro do jogo costumam pesar ainda mais na escolha do campeão.

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