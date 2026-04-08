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Enquete BBB 26: quem você quer que ganhe o programa?

Com sete participantes na disputa, público já pode escolher quem deve vencer o reality que termina no dia 21 de abril

Fernanda Varela

Publicado em 8 de abril de 2026 às 10:25

BBB 26 Crédito: Reprodução

O Big Brother Brasil 26 entrou em sua reta final e já tem o grupo de finalistas definido. Após a eliminação de Samira no último paredão, sete participantes seguem na disputa pelo prêmio que ultrapassa R$ 5 milhões.

A competição agora se concentra entre Ana Paula Renault, Gabriela, Jordana, Juliano Floss, Leandro, Marciele e Milena, nomes que continuam na casa e disputam a preferência do público nesta fase decisiva.

Pódio no Sincerão no BBB 26 1 de 8

Com a final marcada para o dia 21 de abril, o reality intensifica a mobilização dos fãs, que acompanham cada movimento dos participantes e já começam a definir seus favoritos ao título. Enquetes online também ajudam a medir a popularidade dos confinados fora da casa.