Enquete BBB 26: quem você quer que ganhe o programa?

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Fernanda Varela
Publicado em 8 de abril de 2026 às 10:25
O Big Brother Brasil 26 entrou em sua reta final e já tem o grupo de finalistas definido. Após a eliminação de Samira no último paredão, sete participantes seguem na disputa pelo prêmio que ultrapassa R$ 5 milhões.
A competição agora se concentra entre Ana Paula Renault, Gabriela, Jordana, Juliano Floss, Leandro, Marciele e Milena, nomes que continuam na casa e disputam a preferência do público nesta fase decisiva.
Pódio no Sincerão no BBB 26
Com a final marcada para o dia 21 de abril, o reality intensifica a mobilização dos fãs, que acompanham cada movimento dos participantes e já começam a definir seus favoritos ao título. Enquetes online também ajudam a medir a popularidade dos confinados fora da casa.
A votação aberta ao público permite indicar quem merece vencer o programa, refletindo a torcida formada ao longo da temporada. Nesta etapa, estratégias, alianças e comportamento dentro do jogo costumam pesar ainda mais na escolha do campeão.