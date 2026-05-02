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Neta emociona ao se casar com vestido da avó após 62 anos e vídeo viraliza

Casamento em Goiás repercute nas redes e ultrapassa 1,5 milhão de visualizações

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 2 de maio de 2026 às 09:36

Neta fez homenagem para a avó
Neta fez homenagem para a avó Crédito: Reprodução

Um casamento em Leopoldo de Bulhões ganhou destaque nas redes sociais após um gesto que uniu gerações. A noiva Emanuelle Riva decidiu subir ao altar usando o mesmo vestido que sua avó, Lídia Riva, utilizou há 62 anos, surpreendendo a família e emocionando quem acompanhou a cerimônia.

O momento foi registrado em vídeo e rapidamente viralizou, ultrapassando 1,5 milhão de visualizações. As imagens mostram a reação da avó ao ver a neta com o traje histórico, em uma cena marcada por emoção e memória afetiva.

Neta casa com vestido da avó

Neta fez homenagem para a avó por Reprodução
Neta fez homenagem para a avó por Reprodução
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Neta fez homenagem para a avó por Reprodução

Emanuelle e Mateus Tavares se casaram nesta quinta-feira (30). A ideia de reutilizar o vestido partiu da própria avó, mas a noiva decidiu transformar o gesto em surpresa. Para manter o segredo, disse que não conseguiria usar a peça e revelou apenas no momento da cerimônia.

A emoção também foi compartilhada pela avó nas redes sociais. “É uma emoção, depois de 62 anos, uma neta usar meu vestido”, escreveu Lídia Riva ao comentar a publicação.

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O vestido, feito em brocado de seda, tem corte estruturado, mangas curtas e detalhes florais em relevo, características que chamaram a atenção dos internautas. Muitos elogiaram o estilo atemporal da peça e o significado da homenagem.

A repercussão também trouxe relatos de outras mulheres que guardam seus vestidos com a esperança de vê-los sendo usados por futuras gerações, reforçando o valor afetivo por trás da escolha.

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