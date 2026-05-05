VIDA DE LUXO

Com fortuna de R$ 100 bilhões, segundo homem mais rico do Brasil dedica a projetos sociais e esteve no centro de importante decisão

André Esteves nasceu em família de classe média e se tornou um dos principais banqueiros do Brasil após ver anúncio em jornal

Felipe Sena

Publicado em 5 de maio de 2026 às 08:30

André Esteves agarrou oportunidade quando era jovem e se tornou segundo homem mais rico do Brasil Crédito: Reprodução | Instagram

André Esteves tem uma trajetória marcada por superações. De programador de classe média, o empresário tornou-se fundador do maior banco de investimento da América Latina, o BTG Pactual. Nascido no Rio de Janeiro, iniciou o Banco Pactual em 1989, aos 21 anos.

Líder de um império de investimentos, a trajetória de André Esteves mostra como dinheiros e influência fazem com que decisões importantes sejam tomadas, e decidem o futuro de muita gente.

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André Esteves cresceu em um apartamento de classe média no bairro da Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Filho de pais separados, criado pela mãe professora e pela avó manicure, ele entendeu que estudar era o único caminho para uma vida promissora e confortável.

Hoje o empresário leva uma vida discreta, mas com muito luxo. Dono de uma fortuna de US$ 20,2 bilhões, equivalente a R$ 100 bilhões, André Esteves é um dos banqueiros mais influentes do Brasil e controlador do BTG Pactual e vive uma rotina focada na gestão de alto nível. Além disso, se dedica a projetos de filantropia.

Residente no Jardim América, bairro nobre de São Paulo, Esteves é casado com Lilian Marques Esteves, com quem tem três filhos: Fernanda, Henrique e Pedro Esteves. O empresário tem paixões como cinema, vinho, gastronomia e futebol, sendo torcedor do Fluminense.

Nas redes sociais, se mantém discreto. Esteves tem um perfil do Instagram verificado com apenas uma publicação. A rede é administrada pelo BG Pactual.

Na década de 1980, Esteve se destacou no Rio de Janeiro como “concurseiro” de elite. Aos 17 anos, ficou em primeiro lugar nacional na prova para a Marinha Mercante, feito que repetiu no ano seguinte. Chegou a tentar carreira para agradar a avó, de acordo com a Gazeta do Povo, mas decidiu trilhar outros caminhos, já que percebeu que no exército não teria um futuro promissor.

Esteves optou por ingressar na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde passou no vestibular e se formou em Ciência da Computação e Matemática. Enquanto estudava trabalhava na universidade para ajudar a avó e a mãe a pagar as contas.

Aos 21 anos, em 1989, respondeu a um anúncio enigmático em um jornal, que buscava “jovens talentosos e ambiciosos”. Era uma vaga como programador do banco Pactual. O Pactual operava sob uma cultura de meritocracia levada a sério.

Quem se destacava podia comprar participação no banco e virar sócio. Foi ali que André Esteve começou a crescer. Obcecado por estudo e com rápido raciocínio, enquantos os executivos experientes patinavam diante das novas regras, ele leu o regulamento, repetidas vezes, até identificar brechas e oportunidades que passavam despercebidas, conforme reportagem da Gazeta do Povo.