Acordo milionário: Murilo Huff e Dona Ruth encerram briga pela herança de Marília Mendonça

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de maio de 2026 às 09:24
Na última segunda-feira (5), uma reviravolta na disputa judicial que envolve a herança de Marilia Mendonça e o bem-estar do pequeno Leo, filho da cantora, veio à tona.
Segundo informações do programa Fofocalizando, do SBT, os dois teriam decidido dar uma trégua, fazendo um acordo amigável que coloca fim a meses de embates e processos desgastantes.
Marília Mendonça, Murilo Huff, Léo e Dona Ruth
A briga não era apenas por convivência. O patrimônio deixado por Marília Mendonça é gigantesco, estimado entre R$ 300 milhões e R$ 500 milhões. As negociações atuais focam em pontos cruciais como:
Embora o jornalista Matheus Baldi tenha tentado confirmar os termos exatos, os advogados de ambas as partes se mantiveram em silêncio, já que o processo corre em segredo de Justiça.
A relação azedou de vez em julho de 2025, após a tragédia de 2021. Na época, vazamentos indicaram que Murilo Huff recebeu alertas de ex-funcionárias sobre o convívio do filho na casa da avó. O clima pesou com acusações de falta de pagamento de pensão, prontamente rebatidas pelo cantor com comprovantes de gastos que passavam dos R$ 15 mil mensais.
Murilo Huff comprova gastos com filho Léo Mendonça
A Justiça de Goiás chegou a conceder a guarda unilateral provisória de Leo para o pai, o que estremeceu ainda mais os laços com Dona Ruth.
Fontes indicam que o desejo de ambos é preservar a imagem de Marília e, principalmente, a estabilidade emocional de Leo. Com essa aproximação, o foco volta a ser o futuro do menino, garantindo que ele cresça cercado por amor e sem exposição desnecessária.