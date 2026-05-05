Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Acordo milionário: Murilo Huff e Dona Ruth encerram briga pela herança de Marília Mendonça

Após um ano de brigas na justiça, pai e avó de Leo buscam acordo sigiloso para dividir patrimônio

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de maio de 2026 às 09:24

Leo, Murilo Huff e Dona Ruth
Leo, Murilo Huff e Dona Ruth Crédito: Reprodução

Na última segunda-feira (5), uma reviravolta na disputa judicial que envolve a herança de Marilia Mendonça e o bem-estar do pequeno Leo, filho da cantora, veio à tona.

Segundo informações do programa Fofocalizando, do SBT, os dois teriam decidido dar uma trégua, fazendo um acordo amigável que coloca fim a meses de embates e processos desgastantes.

Marília Mendonça, Murilo Huff, Léo e Dona Ruth

Marília Mendonça e o filho, Leo por Reprodução
Marília Mendonça e o filho, Leo por Reprodução
Marília Mendonça eo filho, Léo por Reprodução
Murilo Huff curtiu post em sua defesa por Reprodução/Instagram
Murilo Huff e o filho, Leo por Reprodução
Leo, Murilo Huff e Dona Ruth por Reprodução
Dona Ruth e o neto, Leo por Reprodução
Murilo Huff e o filho, Leo por Reprodução
1 de 8
Marília Mendonça e o filho, Leo por Reprodução

A briga não era apenas por convivência. O patrimônio deixado por Marília Mendonça é gigantesco, estimado entre R$ 300 milhões e R$ 500 milhões. As negociações atuais focam em pontos cruciais como:

  • Direitos autorais de composições;

  • Propriedade de fonogramas e gravações inéditas;

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Filho de Marília Mendonça e Murilo Huff pede irmãos para madrasta

Como é a fazenda milionária de Murilo Huff onde filho com Marília Mendonça vive ‘infância raiz’

Murilo Huff é detonado por vetar lançamento de músicas inéditas de Marília Mendonça; entenda por que ele tem esse poder

Dona Ruth reage a ataques nas redes às vésperas do aniversário de Marília Mendonça: ‘O luto merece respeito’

Dona Ruth ficou com metade do seguro? Seguradora revela bastidores do acordo

  • Administração de bens móveis e imóveis para o herdeiro, Leo.

Embora o jornalista Matheus Baldi tenha tentado confirmar os termos exatos, os advogados de ambas as partes se mantiveram em silêncio, já que o processo corre em segredo de Justiça.

  • Relembre o caso

A relação azedou de vez em julho de 2025, após a tragédia de 2021. Na época, vazamentos indicaram que Murilo Huff recebeu alertas de ex-funcionárias sobre o convívio do filho na casa da avó. O clima pesou com acusações de falta de pagamento de pensão, prontamente rebatidas pelo cantor com comprovantes de gastos que passavam dos R$ 15 mil mensais.

Murilo Huff comprova gastos com filho Léo Mendonça

Murilo Huff comprova gastos com Léo (psicóloga) por Reprodução
Murilo Huff comprova gastos com Léo (escola) por Reprodução / Redes Sociais
1 de 2
Murilo Huff comprova gastos com Léo (psicóloga) por Reprodução

A Justiça de Goiás chegou a conceder a guarda unilateral provisória de Leo para o pai, o que estremeceu ainda mais os laços com Dona Ruth.

Fontes indicam que o desejo de ambos é preservar a imagem de Marília e, principalmente, a estabilidade emocional de Leo. Com essa aproximação, o foco volta a ser o futuro do menino, garantindo que ele cresça cercado por amor e sem exposição desnecessária. 

Leia mais

Imagem - 'Parece que foi ontem': Tatá Werneck emociona web com desabafo nos 5 anos sem Paulo Gustavo

'Parece que foi ontem': Tatá Werneck emociona web com desabafo nos 5 anos sem Paulo Gustavo

Imagem - Influenciadora mostra conta hospitalar de R$ 84 mil reais após ataque de pet nos EUA

Influenciadora mostra conta hospitalar de R$ 84 mil reais após ataque de pet nos EUA

Imagem - Paula Fernandes expõe hotel em Portugal após ser humilhada por funcionários: 'Nota zero'

Paula Fernandes expõe hotel em Portugal após ser humilhada por funcionários: 'Nota zero'

Tags:

Marília Mendonça Murilo Huff léo E Dona Ruth Dona Ruth Herança Justiça

Mais recentes

Imagem - 'Vai ao mercado?': Georgina Rodríguez vira piada ao surgir com visual 'fitness' no Met Gala

'Vai ao mercado?': Georgina Rodríguez vira piada ao surgir com visual 'fitness' no Met Gala
Imagem - Esqueceu a carne no freezer? Saiba como descongelar em minutos sem arriscar sua saúde

Esqueceu a carne no freezer? Saiba como descongelar em minutos sem arriscar sua saúde
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (5 de maio): entusiasmo, oportunidades e decisões impulsionam o dia

Cor e número da sorte de hoje (5 de maio): entusiasmo, oportunidades e decisões impulsionam o dia