JUSTIÇA

Acordo milionário: Murilo Huff e Dona Ruth encerram briga pela herança de Marília Mendonça

Após um ano de brigas na justiça, pai e avó de Leo buscam acordo sigiloso para dividir patrimônio

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de maio de 2026 às 09:24

Leo, Murilo Huff e Dona Ruth Crédito: Reprodução

Na última segunda-feira (5), uma reviravolta na disputa judicial que envolve a herança de Marilia Mendonça e o bem-estar do pequeno Leo, filho da cantora, veio à tona.

Segundo informações do programa Fofocalizando, do SBT, os dois teriam decidido dar uma trégua, fazendo um acordo amigável que coloca fim a meses de embates e processos desgastantes.

Marília Mendonça, Murilo Huff, Léo e Dona Ruth 1 de 8

A briga não era apenas por convivência. O patrimônio deixado por Marília Mendonça é gigantesco, estimado entre R$ 300 milhões e R$ 500 milhões. As negociações atuais focam em pontos cruciais como:

Direitos autorais de composições;

Propriedade de fonogramas e gravações inéditas;

Administração de bens móveis e imóveis para o herdeiro, Leo.

Embora o jornalista Matheus Baldi tenha tentado confirmar os termos exatos, os advogados de ambas as partes se mantiveram em silêncio, já que o processo corre em segredo de Justiça.

Relembre o caso

A relação azedou de vez em julho de 2025, após a tragédia de 2021. Na época, vazamentos indicaram que Murilo Huff recebeu alertas de ex-funcionárias sobre o convívio do filho na casa da avó. O clima pesou com acusações de falta de pagamento de pensão, prontamente rebatidas pelo cantor com comprovantes de gastos que passavam dos R$ 15 mil mensais.

Murilo Huff comprova gastos com filho Léo Mendonça 1 de 2

A Justiça de Goiás chegou a conceder a guarda unilateral provisória de Leo para o pai, o que estremeceu ainda mais os laços com Dona Ruth.