SAUDADE

'Parece que foi ontem': Tatá Werneck emociona web com desabafo nos 5 anos sem Paulo Gustavo

Em post, apresentadora relembrou a amizade com o humorista

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de maio de 2026 às 08:38

Tatá Werneck emociona web com desabafo nos 5 anos sem Paulo Gustavo Crédito: Reprodução/ Instagram

Na última segunda-feira (4), data que marca exatos cinco anos da partida do humorista Paulo Gustavo, sua amiga Tatá Werneck usou as redes sociais para abrir o coração e compartilhar a saudade que ainda bate forte quase todos os dias.

Tatá Werneck e Paulo Gustavo 1 de 7

"5 anos, meu amigo. 5 anos já. Parece que foi ontem. Ainda me lembro de você quase todos os dias. Só quero que esteja bem", escreveu a apresentadora.

Paulo Gustavo faleceu em 4 de maio de 2021, vítima de complicações da Covid-19, após uma batalha intensa que mobilizou o país em correntes de oração. Ele chegou a usar pulmão artificial, mas não resistiu. Suas cinzas foram jogadas em Nova York, cidade que ele amava.