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'Parece que foi ontem': Tatá Werneck emociona web com desabafo nos 5 anos sem Paulo Gustavo

Em post, apresentadora relembrou a amizade com o humorista

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de maio de 2026 às 08:38

Tatá Werneck emociona web com desabafo nos 5 anos sem Paulo Gustavo Crédito: Reprodução/ Instagram

Na última segunda-feira (4), data que marca exatos cinco anos da partida do humorista Paulo Gustavo, sua amiga Tatá Werneck usou as redes sociais para abrir o coração e compartilhar a saudade que ainda bate forte quase todos os dias.

Tatá Werneck e Paulo Gustavo

Tatá Werneck e Paulo Gustavo por Reprodução/Redes Sociais
Tatá Werneck e Paulo Gustavo por Reprodução/Redes Sociais
Tatá Werneck e Paulo Gustavo por Reprodução/Redes Sociais
Tatá Werneck e Paulo Gustavo por Reprodução/Redes Sociais
Dona Déa e Paulo Gustavo por Reprdoução
Paulo Gustavo, Thales Bretas e filhos por Reprodução/Instagram
Humorista Paulo Gustavo morreu em 2021 por Divulgação
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Tatá Werneck e Paulo Gustavo por Reprodução/Redes Sociais

"5 anos, meu amigo. 5 anos já. Parece que foi ontem. Ainda me lembro de você quase todos os dias. Só quero que esteja bem", escreveu a apresentadora.

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Paulo Gustavo faleceu em 4 de maio de 2021, vítima de complicações da Covid-19, após uma batalha intensa que mobilizou o país em correntes de oração. Ele chegou a usar pulmão artificial, mas não resistiu. Suas cinzas foram jogadas em Nova York, cidade que ele amava.

Formado pela Casa das Artes de Laranjeiras, ele conquistou o país de forma definitiva em 2011, com o fenômeno '220 Volts' e sua atuação em 'Divã'. Mas foi com a icônica Dona Hermínia, inspirada na própria mãe, que ele quebrou todos os recordes de bilheteria do cinema nacional com a trilogia 'Minha Mãe É Uma Peça'.

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Luto Paulo Gustavo Tatá Werneck

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