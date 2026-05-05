'Parece que foi ontem': Tatá Werneck emociona web com desabafo nos 5 anos sem Paulo Gustavo

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de maio de 2026 às 08:38
Na última segunda-feira (4), data que marca exatos cinco anos da partida do humorista Paulo Gustavo, sua amiga Tatá Werneck usou as redes sociais para abrir o coração e compartilhar a saudade que ainda bate forte quase todos os dias.
Tatá Werneck e Paulo Gustavo
"5 anos, meu amigo. 5 anos já. Parece que foi ontem. Ainda me lembro de você quase todos os dias. Só quero que esteja bem", escreveu a apresentadora.
Paulo Gustavo faleceu em 4 de maio de 2021, vítima de complicações da Covid-19, após uma batalha intensa que mobilizou o país em correntes de oração. Ele chegou a usar pulmão artificial, mas não resistiu. Suas cinzas foram jogadas em Nova York, cidade que ele amava.
Formado pela Casa das Artes de Laranjeiras, ele conquistou o país de forma definitiva em 2011, com o fenômeno '220 Volts' e sua atuação em 'Divã'. Mas foi com a icônica Dona Hermínia, inspirada na própria mãe, que ele quebrou todos os recordes de bilheteria do cinema nacional com a trilogia 'Minha Mãe É Uma Peça'.