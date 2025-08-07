Acesse sua conta
O que aconteceu com as cinzas de Preta Gil, Paulo Gustavo e Jô Soares? Diamante está entre os 'destinos'

Familiares e amigos deram destinos variados; lista

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  Giuliana Mancini

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 11:01

Preta Gil, Paulo Gustavo e Jô Soares
Preta Gil, Paulo Gustavo e Jô Soares Crédito: Reprodução e Zé Paulo Cardeal/Reprodução

Preta Gil desejava que suas cinzas fossem distribuídas entre os seus familiares e amigos íntimos. Ainda não se sabe exatamente quem recebeu cada porção, nem o que cada um fará com sua parte. Assim como a cantora, outros famosos que foram cremados também tiveram destinos variados para as cinzas, como Jô Soares, Paulo Gustavo e Rita Lee.

No caso de Preta, sabe-se que uma porcão ficará no Columbário do Crematório e Cemitério da Penitência, na Zona Portuária do Rio de Janeiro, em uma homenagem permanente. Um busto realista da artista poderá ser visitado pelo público. Além disso, segundo o jornal O Globo, uma outra parte será espalhada em casa e no cais que ela tanto gostava de frequentar na Bahia e uma terceira será transformada em diamante.

Preta Gil viveu 50 anos

Busto de Preta Gil no Cemitério da Penitência, no Rio por Divulgação
Busto de Preta Gil exposto em crematório por Divulgação
Preta Gil morreu aos 50 anos por Reprodução
Preta Gil morreu aos 50 anos por Reprodução
Preta Gil morreu aos 50 anos por Reprodução
Preta Gil morreu aos 50 anos por Reprodução
Preta Gil morreu aos 50 anos por Reprodução
Preta Gil morreu aos 50 anos por Reprodução
Preta Gil morreu vítima de câncer colorretal por Reprodução
Carolina Dieckmann se emociona ao falar do luto por Preta Gil por Reprodução/Instagram
Preta Gil e Marcelo Cerrado por Reprodução
Preta Gil viveu 50 anos por Reprodução
Preta Gil morreu aos 50 anos por Reprodução
Preta Gil morreu aos 50 anos por Reprodução
Preta Gil morreu aos 50 anos por Reprodução
Gilberto Gil se despedindo de Preta Gil no velório por Reprodução
1 de 16
Busto de Preta Gil no Cemitério da Penitência, no Rio por Divulgação

Outra personalidade também teve o mesmo destino para suas cinzas: Jô Soares, que morreu em agosto de 2022. Ex-mulher do apresentador, Flávia Soares fez a revelação em entrevista ao programa "Conversa com Bial". "Distribuí em alguns lugares especiais para nós e uma amiga, que nos apresentou, falou que o pai dela tinha morrido, e ela mora na Holanda. Lá, eles transformam as cinzas em diamante. E eu fiz isso. Está em um cofre, guardado. Eu não sei o que fazer ainda, mas quero fazer um patuá", falou.

As cinzas de Paulo Gustavo, por sua vez, foram espalhadas no parque público Little Island, às margens do Rio Hudson, em Nova York. Viúvo do ator, Thales Bretas realizou o momento, ao lado de amigos próximos. "Tão bom te ter por perto, mesmo que distante… te sentir em cada lugar, em cada amigo, em cada amor espalhado pelo mundo! Hoje o mundo completa 7 meses sem sua presença física, mas você nunca estará ausente! Nunca mais. E agora, para sempre também em NY. Foi muito lindo… o dia ficou mais colorido quando te recebeu!", disse, na época, em uma rede social.

Paulo Gustavo e Thales Bretas

Paulo Gustavo, Thales Bretas e filhos por Reprodução/Instagram
Humorista Paulo Gustavo morreu em 2021 por Divulgação
Lei Paulo Gustavo por Redes sociais
Thales Bretas por Reprodução
Thales Bretas comenta sobre viver sozinho por Redes sociais
Thales Bretas no Camarote Salvador por Foto: Caio Duran e Thiago Duran / Camarote Salvador
Paulo Gustavo e Thales Bretas por Reprodução
Paulo Gustavo e Thales Bretas por Reprodução
Paulo Gustavo e Thales Bretas por Reprodução
Paulo Gustavo e Thales Bretas por Reprodução
1 de 10
Paulo Gustavo, Thales Bretas e filhos por Reprodução/Instagram

